Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Bundeskanzler Olaf Scholz will schon vor Ende des russischen Angriffskrieges einen internationalen "Marshallplan" für den Wiederaufbau der Ukraine aufstellen. Der Begriff stammt von den US-amerikanischen Wirtschaftshilfen, die in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg für einen Aufschwung sorgen sollten. Um derartige Unterstützung ging es auch am Dienstag bei einer internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Der Wiederaufbau sei laut Scholz "eine Generationenaufgabe, mit der man jetzt beginnen müsse". Der Kanzler versprach der Ukraine erneut Unterstützung, solange dies notwendig sei.

Der CSU-Außenexperte Thomas Silberhorn warnte im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings, dass sichergestellt werden müsse, dass Aufbauhilfen nicht in einem korrupten System abgezweigt werden. "Mit unseren Hilfen dürfen wir nicht die Schattenwirtschaft der Oligarchen füttern", so Silberhorn. Die Unterstützung müsse daher mit dem Kampf gegen Korruption verbunden werden.





Der Tag: Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstagmorgen in Kiew eingetroffen. So ist der erste Ukraine-Besuch des Bundespräsidenten seit Kriegsbeginn auf den dritten Anlauf zustande gekommen. Ursprünglich wollte Steinmeier bereits Mitte April dorthin reisen – doch aus Kiew kam eine Absage, die Folge waren diplomatische Verstimmungen. Die für vergangene Woche geplante Reise wurde dann kurzfristig aus Sicherheitsgründen verschoben.

Russland hält weiter an der Behauptung fest, Kiew wolle eine "schmutzige" – also atomar verseuchte – Bombe einsetzen und damit Moskau in Verruf bringen. Die Ukraine sowie die USA, Frankreich und Großbritannien wiesen die Behauptung zurück. Um zu untermauern, dass die Vorwürfe keine Grundlage haben, hat Kiew jetzt selbst eine Kontrolle durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) angefordert. Die Organisation soll zwei ukrainische Atomanlagen untersuchen, die von Russland erwähnt wurden.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine und die damit zusammenhängende wirtschaftliche Auseinandersetzung des Westens mit Russland hat massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Schwabens Handwerkspräsident Hans-Peter Rauch warnt im Interview mit unserer Redaktion: "Wir gehen kaputt." Er erzählt von Metzgern, deren Abschlagszahlungen sich verdrei- oder gar vervierfachen. "Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, es ist nach zwölf", sagt Rauch – und formuliert klare Forderungen an die Politik.

Bild des Tages: Wie häufig in den vergangenen Kriegstagen gab es auch während des Steinmeier-Besuches in der Ukraine einen Luftalarm. So wurde ein geplantes Treffen mit der Zivilbevölkerung in Korjukiwka, einer Stadt im Nordosten des Landes, in einen Luftschutzkeller verlegt. Das Foto zeigt den Bundespräsidenten bei seinen Gesprächen in dem Schutzbunker.

Weil die Energie so teuer ist, bleiben die Maschinen bei MBM Innovations jetzt am Freitag aus. Die Beschäftigten müssen ihre Arbeit in vier Tagen schaffen – und freuen sich darüber.

Drei Tage Wochenende – wie ein Augsburger Betrieb auf die Krise reagiert

32 Kinder und Jugendliche eines ukrainischen Heims sind in Augsburger Schulen und im Jugendzentrum integriert. Pädagogische Fachkräfte unterstützen sie im Alltag.

So geht es den Kindern und Jugendlichen aus dem ukrainischen Heim

