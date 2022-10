Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Pandemie, Krieg, Wirtschaftskrise. Junge Menschen werden in einer Welt erwachsen, die nur den Krisenmodus kennt. Die Hoffnung, in der Zukunft werde alles besser, wird jedes Jahr aufs Neue enttäuscht. Das Gegenteil scheint der Fall. Jedes neue Jahr scheint noch schlimmer als das vorherige. Und neben all den aktuellen Krisen, droht im Hintergrund der Klimawandel, der langsam, aber wohl unaufhaltsam voranschreitet. Der Blick zurück jedenfalls bringt uns nicht voran, schreibt mein Kollege Matthias Zimmermann. Und plädiert: Trotz aller Krisen gibt es keinen Grund zu verzweifeln.

Der Tag: Der Krieg in der Ukraine wird auch im Weltraum geführt. So drohte Russland mit dem Angriff auf kommerzielle US-Satelliten, sollten diese im Ukraine-Krieg weiter zur Datenweitergabe an Kiew genutzt werden. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen Satellitenbilder für die Aufklärung eine bedeutende Rolle. Eine Reihe westlicher Staaten stellt Kiew dabei Daten für die Verteidigung zur Verfügung. Da Russlands Satellitennetz seinerseits weniger dicht ist, hat die Ukraine hier teilweise einen Informationsvorsprung.

Ein Kraftwerk in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben von einer Drohne angegriffen worden. Das teilt Stadtchef Michail Raswoschajew mit. Bei dem Angriff in der Nacht sei ein Transformator in Brand gesetzt worden, der zu der Zeit aber nicht am Netz gewesen sei. Niemand sei verletzt worden, Auswirkungen auf die Stromversorgung der Hafenstadt gebe es nicht.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine stellt die Europäische Union auf die Probe. Und auch Deutschlands Rolle innerhalb der EU. "Die anfängliche Zurückhaltung bei Waffenlieferungen für die Ukraine hat in Mittel- und Osteuropa viel Vertrauen zerstört. Auch beim 200-Milliarden-Paket gegen die Energiekrise hat sich die Bundesregierung davor weder mit der Kommission noch mit den Nachbarn koordiniert", kritisiert der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber. Mehr dazu hier.

Die Region: Die Energiepreise steigen, Gas ist teuer wie selten. Viele Menschen in der Region fragen sich, wie sie durch den Winter kommen sollen. Silvia und Klemens Eltschkner aus Biberbach haben für sich eine Lösung gefunden. Sie wollen bald energieautark leben. Sie haben ihr Haus mit genau diesem Ziel gebaut. Hier erzählen sie, wie ihr Alltag aussieht.

