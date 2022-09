Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Durch Putins Teilmobilmachung sind unzählige Russen und ihr Umfeld unmittelbar vom Krieg betroffen. In vielen russischen Städten finden die größten Anti-Kriegs-Demonstrationen seit dem Einmarsch des Militärs in die Ukraine statt. Beobachterinnen und Beobachter meinen, der russische Staatschef hätte den Widerstand unterschätzt. In Russland kursiert seit der neuesten Eskalation des Krieges eine Wortneuschöpfung: "Mogilisazija" - eine Mischung aus den Begriffen "Mobilisierung" und "Grab". Mittlerweile kritisieren sogar offizielle Stellen die Teilmobilisierung.

Der Tag: Als Ersatz für ausbleibende Energielieferungen aus Russland erhält Deutschland Flüssiggas (LNG) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Während des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in dem Golfstaat schloss der Essener Energiekonzern RWE am Sonntag einen Vertrag über eine erste Lieferung von 137.000 Kubikmetern LNG ab. Es soll die erste Lieferung sein, die im Dezember 2022 am neuen LNG-Terminal in Brunsbüttel bei Hamburg eintreffen soll. Laut RWE wurde ein Memorandum über mehrjährige Lieferungen ab 2023 unterzeichnet.

Zum Vergleich: Vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine floss allein am 1. Februar nach Angaben des Betreibers Gas mit einer Energiemenge von 1,7 Millionen Kilowattstunden durch die Pipeline Nord Stream 1. Die jetzt vereinbarte erste Lieferung von 137.000 Kubikmetern Flüssiggas für RWE per Schiff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten entspricht 1,37 Millionen Kilowattstunden.

Die Lage: Die gestiegenen Strom- und Gaspreise werden erst in den kommenden Monaten vielen deutschen Haushalten ankommen. Eine der Maßnahmen der Bundesregierung dagegen: Unternehmen können ihren Beschäftigten einen steuerfreien Bonus zahlen. Unklar ist, wie viele das können und tun werden. Stefan Stahl argumentiert in seinem Debattenbeitag, dass diese und andere bisherigen Hilfsmaßnahmen nicht ausreichen werden. Er meint, zumindest die Grundversorgung an Heizwärme müsse vom Staat subventioniert werden und betont, dass es einen Gaspreisdeckel brauche.

Das Foto des Tages:

Foto: Kay Nietfeld, dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht auf dem Flughafen von Doha die Gangway am Airbus A340 der Luftwaffe hinunter. Nach Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate ist Katar die letzte Station der Reise. Unter anderem wirbt Scholz um Gas- und Wasserstoff-Exporte aus den Ländern.

Vieles deutet bei der Wahl in Italien auf einen Sieg der Allianz mehrerer rechter Parteien hin. Manche ihrer Vertreter fordern ein Ende der Sanktionen gegen Russland.

Italien wählt ein neues Parlament

