Das Update zum Ukraine-Krieg vom 26. September

Wladimir Putin will Hunderttausende Männer für den Krieg in der Ukraine rekrutieren. Doch gegen die sogenannte Teilmobilmachung regt sich Widerstand und Kritik wird laut, dass es dabei zu Zwangsmaßnahmen und Gewalt gekommen ist. Jetzt räumte Kremlsprecher Dmitrij Peskow diese Vorwürfe ein. Das Regime selbst will dafür aber nicht verantwortlich sein: Die Organisation der Einberufung liege bei den regionalen Gouverneuren und den Kreiswehrersatzämtern vor Ort. Offen lässt Putins Sprecher, ob der Kreml bald das Kriegsrecht verhängen könnte - mit weitreichenden Folgen.

Der Tag: Nach dem Ende der Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ukraine an diesem Dienstag steht ein rascher Anschluss an Russland bevor. Nach Angaben der Organisatoren soll in den besetzten Gebieten in der Ost- und Südukraine eine Mindestbeteiligung von 50 Prozent erreicht worden sein. Es sind Scheinreferenden, weil sie ohne Zustimmung der Ukraine, unter Kriegsrecht und nicht nach demokratischen Prinzipien ablaufen. Außerdem gab es Berichte, wonach Menschen zur Abgabe ihrer Stimme gezwungen worden sind.

IAEA-Chef Rafael Grossi sagte am Montag bei der IAEA-Jahrestagung in Wien, er stehe bereit, diese Woche mit Russland und der Ukraine Gespräche über eine Waffenstillstandszone um das ukrainische AKW Saporischschja zu führen. Er mahnte: "Wenn dort etwas passiert, werden wir keine Naturkatastrophe dafür verantwortlich machen können, sondern nur unsere eigene Untätigkeit."

Zur Parlamentswahl in Italien wollte sich Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag nicht eingehender äußern. Diese sei eine "rein interne Angelegenheit". Russland begrüße allerdings alle politischen Kräfte, "die in der Lage sind, den Rahmen des etablierten Mainstreams, der von Hass auf Russland geprägt ist, zu verlassen und mehr Objektivität und Konstruktivität in den Beziehungen zu unserem Land zu zeigen", sagte Peskow nach einer Meldung der Agentur Interfax.

Die Lage: Im Winter könnte in Deutschland nicht nur das Gas, sondern in Extremszenarien sogar der Strom knapp werden. Das hat eine Diskussion darüber ausgelöst, inwieweit die Länder ihren Teil dazu beigetragen haben, die erneuerbaren Energien auszubauen. Nun hat eine Anfrage der CSU-Landesgruppe im Bundestag an das Bundeswirtschaftsministerium überraschende Zahlen zutagegefördert: Denn aus keinem anderen Bundesland kommt so viel grüner Strom wie aus Bayern.

Das Foto des Tages:

Foto: Evgeniy Maloletka, AP/dpa

Margaryta Tkachenko (29) bereitet in der kürzlich zurückeroberten Stadt Isjum Essen für ihre neun Monate alte Tochter Sophia auf dem offenen Feuer zu.

Durch die Pipepline Nord Stream 2 fließt zwar kein Gas nach Deutschland. Gefüllt ist sie aber trotzdem. Aus bislang unbekannten Gründen entweicht jetzt offenbar Gas aus der Röhre.

Druckabfall in Nord-Stream-2-Röhre - Ursache unklar

Das rechte Lager gewinnt die Parlamentswahl in Italien. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen spielten im Wahlkampf eine bedeutende Rolle.

Mit Ministerpräsidentin Meloni stehen Italien völlig neue Zeiten bevor

