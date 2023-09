Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Deutschland hat sein militärisches Engagement im Baltikum nach dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich ausgebaut. Nun ist Verteidigungsminister Boris Pistorius zu einem dreitägigen Besuch in dem strategisch wichtigen Gebiet eingetroffen. Der SPD-Politiker und seine Delegation landeten in der lettischen Hauptstadt Riga, wo Gespräche über die sicherheitspolitische Lage und die weitere militärische Kooperation mit dem Nato-Partner auf dem Programm stehen. Morgen soll es weiter nach Estland gehen. Dort findet bis Mittwoch die jährliche baltische Sicherheitskonferenz ("Annual Baltic Conference on Defence/ABCD") statt.

Der Tag: Russland hat die südukrainische Hafenstadt Odessa in der Nacht mit Drohnen und Raketen angegriffen. Medienberichten zufolge waren Explosionen zu hören. An der Küste sei demnach ein großes Gebäude getroffen worden und in Brand geraten. Der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, bestätigt, dass die Hafeninfrastruktur getroffen worden sei. In einem Hochhaus, das nicht zum Wohnen genutzt werde, sei ein Feuer ausgebrochen. Dies sei schnell gelöscht worden. Nach Angaben der Heeresstelle Süd handelte es sich dabei um das Gebäude des Fährbahnhofs und das angrenzende leer stehende Hotel.



Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor bei Telegram vor Angriffen mit Shahed-Drohnen, Kalibr-Raketen und Oniks-Marschflugkörpern gewarnt. Der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, rief die Einwohner der Hafenstadt und der Region dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen und die Schutzräume nicht vorzeitig zu verlassen. In der gesamten Ukraine herrschte in der Nacht vorübergehend Luftalarm.

Die Lage: Bachmut ist zum Symbol für die Brutalität des Krieges geworden. Von den Russen massiv zerstört und erobert, kündigte Präsident Selenskyj kürzlich ihre Befreiung an. Wie seine Soldaten um Bachmut kämpfen, hat Till Mayer aufgeschrieben.

Das Bild des Tages:

Foto: Kay Nietfeld, dpa

Zeichen der Einigkeit: Verteidigungsminister Boris Pistorius wird von der lettischen Ministerpräsidentin Evika Silina empfangen.

Die Ukraine bekommt weitere Waffenhilfe für ihre Offensive zur Rückeroberung der besetzten Gebiete. Aus den USA sind nun neue Panzer eingetroffen.

Erste Abrams-Panzer aus USA in Ukraine angekommen

