Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. April

Wie ist das, freiwillig in den Krieg zu ziehen? Und warum tut man das? Jonas Kratzenberg verzichtete auf eine Karriere bei der Bundeswehr. Und beschloss stattdessen, die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. "Es kamen viele Gründe zusammen", sagt er. "Die starke moralische Komponente war, dass mich dieser Krieg anwiderte, dieser völlig unprovozierte Einmarsch." Mehr über seine Beweggründe erzählt er im Interview.

Der Tag: Die Ukraine will noch in diesem Jahr mit den EU-Beitrittsverhandlungen beginnen. Das sagt Ministerpräsident Denys Schmyhal in Rom bei einer Pressekonferenz. "Die Ukraine hat alle sieben Empfehlungen der Europäischen Kommission, die wir beim Erhalt des Kandidatenstatus bekamen, umgesetzt."

Russland indes äußerte sich zu den Gesprächen zwischen China und der Ukraine. Die Reaktion: zurückhaltend. "Wir sind bereit, alles zu begrüßen, was eine Beendigung des Konflikts und das Erreichen aller von Russland gesteckten Ziele näher bringt", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Die Lage: In Cherson wurden zwei Journalisten getötet. Ein ukrainischer Reporter und sein italienischer Kollege wurden wohl "Opfer eines Hinterhalts, höchstwahrscheinlich von russischen Scharfschützen". Das berichtete die italienische Tageszeitung La Repubblica, für die die Journalisten arbeiteten. Mehr über den tragischen Fall erfahren Sie hier.

Bild des Tages:

Foto: Libkos, dpa

Ein Bild der Zerstörung: Rauch steigt über Gebäuden der schwer umkämpften Stadt Bachmut auf.

Ein IT-Spezialist des US-Militärs teilt geheime Regierungsdokumente im Netz. Über Monate bleibt das der US-Regierung verborgen. Nun werden weitere Details über den Verdächtigen bekannt.

US-Geheimdienstleck: Ausmaß wohl größer als bisher bekannt

(mit dpa)

