Das Update zum Ukraine-Krieg vom 28. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

"Wir haben Vertrauen, dass er nicht hurrapatriotisch Kriege eskaliert", sagt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte über Bundeskanzler Scholz. "Er ist aufregungsresistent, er vermittelt das merkelige Sicherheitsgefühl. Das ist das Positive." Aber er sieht auch viele Fehler in der Politik der Bundesregierung. Vor allem, was die Heizwende angeht. Darüber spricht er im Interview mit unserer Redaktion.

Der Tag: Deutschland wird seine Truppenstärke in Litauen verstärken. Litauens Präsident Nauseda und Kanzler Scholz hatten im Juni 2022 in Vilnius die deutsche Truppenverstärkung als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine vereinbart. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Prozess graduell erfolgen muss und dass Deutschland sich verpflichtet, seine militärische Präsenz in Litauen zu erhöhen, in Abhängigkeit von unseren Schritten bei der Implementierung der Infrastruktur", sagt Nauseda am Freitag der Agentur BNS.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Gefahr von Cyber-Angriffen steigt – auch in Deutschland. Kriege wie der in der Ukraine werden nach Einschätzung des Rückversicherers Munich Re dabei zu einem Haupttreiber der weltweiten Cyber-Gefahren. "Es ist Aufgabe des Staates, einzugreifen und gegebenenfalls Kriegsfolgen für Bevölkerung und Wirtschaft zu mildern. Wir sind aber in Gesprächen mit Regierungen, zu diesem Zweck Poollösungen zu schaffen", sagte Martin Kreuzer, der Fachmann des Unternehmens für Cyberrisiken.

Bild des Tages:

Foto: Bernat Armangue, AP/dpa

Erkennen Sie etwas auf diesem Foto? Ein Scharfschütze der ukrainischen Nationalgarde nimmt – gut getarnt – an einer Militärübung teil.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zehntausende Soldaten sind im Krieg in der Ukraine getötet worden. Für die geplante Großoffensive braucht Kiew dringend neue Verteidiger. Russland wirbt nun mit einer großen PR-Kampagne um Kämpfer.

Moskau wirbt Kämpfer, Kiew ringt um Verteidiger

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.