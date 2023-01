Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Lange glaubten politische Führungskräfte in Deutschland, dass man als wirtschaftsstarke Friedensmacht nur den Zusammenhalt in Europa fördern müsse, um militärische Konflikte auf europäischem Boden zu verhindern. Diese Haltung funktioniert nicht mehr, schreibt Michael Pohl in seinem Kommentar. Internationale Verbündete erwarten die Übernahme von Verantwortung. Damit tue sich die Politik schwer: Die geforderte Lieferung von Kampfpanzern stelle das Selbstverständnis Deutschlands infrage.

Der Tag: Russland wirft den USA vor, starken Druck ausgeübt und damit die Lieferung von europäischen Kampfpanzern an die Ukraine erwirkt zu haben. Zudem kritisierte der Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass die USA sich nicht für eine Verhandlungslösung starkmachen würden. Allerdings spricht Russland der Ukraine das Existenzrecht ab – so ist unklar, wie Verhandlungen aussehen könnten. Die Ukraine ist erst zu Gesprächen bereit, wenn die russischen Truppen das gesamte Staatsgebiet und auch die von Russland annektierte Krim verlassen haben.

Unterdessen haben die Regierungen von Polen, Frankreich und den USA durchblicken lassen, dass sie für weitere Lieferungen von Kriegsgerät offen wären. Konkret geht es um die Bereitstellung von Kampfflugzeugen. Das wäre im Sinne des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der seine Forderungen nach mehr Waffenlieferungen erneuerte.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Strompreise in Deutschland sind gesunken, doch davon merken die Verbraucherinnen und Verbraucher größtenteils bisher nichts. Die Politik erhöht den Druck auf die Versorger: So fordert unter anderem der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, statt der gegenwärtig geltenden Strompreisbremsen eine staatliche Preiskontrolle, in deren Rahmen das Verhältnis von Großhandels- und Verbraucherpreisen geprüft wird. Michael Kerler bietet einen Überblick über die Lage bei den Grundversorgern und Privatanbietern.

Die Zahl des Tages: 100 Milliarden Euro. Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro, das die Bundesregierung nach Kriegsausbruch für die Bundeswehr beschlossen hat, macht wieder Schlagzeilen. Denn: Die unglaublich hoch wirkende Summe ist zu wenig. Davon ist der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius überzeugt, wie er in einem Interview sagte. Er gehe auch nicht davon aus, dass der reguläre Verteidigungsetat weiterhin bei 50 Milliarden Euro bleiben könne.

Das könnte Sie auch interessieren:

Durch Corona und den Krieg in der Ukraine sowie weitere Faktoren ist der Bedarf an Fachpersonal in Kinderbetreuungsstätten gestiegen – und er wird weiter steigen. Augsburger Einrichtungen haben nun einen Brandbrief geschrieben, in dem sie Bund und Land zur Unterstützung auffordern.

Erziehermangel in Augsburg: Stadt und Kitas schreiben Brandbrief

Die deutschen Bierbrauer warnen vor einer Preisexplosion. Unser Autor Michael Stifter fordert in einer nicht ganz ernst gemeinten Glosse, das Thema gehöre auf den Tisch des bayerischen Ministerpräsidenten.

7,50 Euro für eine Halbe? Jetzt muss der Bierpreisdeckel her, Herr Söder!

Der Sport ist nicht frei von politischen Botschaften: Der Vater von Tennisstar Novak Djokovic zeigte sich bei den Australian Open mit einer Flagge, auf der das Konterfei von Wladimir Putin abgebildet ist. Das sorgte für Aufsehen.

Posen vor dem Putin-Bild: Wirbel um Vater von Tennisstar Djokovic

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.