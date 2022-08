Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Ursprünglich diente das Arbeiten zuhause dem Zweck, Infektionen zu vermeiden. Mittlerweile droht Deutschland als Folge des Krieges in der Ukraine eine Gasknappheit – neben einem möglichen Anstieg der Corona-Ansteckungen. Unternehmen sollen jetzt erneut verpflichtet werden, allerdings mit einem weiteren Kalkül: Sitzt niemand im Büro, muss es nicht geheizt werden. Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) arbeitet an einem entsprechenden Vorschlag. Doch Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter fürchten: Am heimischen Arbeitsplatz muss die Heizung dadurch umso mehr aufgedreht werden. Deshalb warnt Anja Piel, Mitglied des DGB-Bundesvorstand: „Homeoffice zu nutzen, um Kosten für Arbeit – dazu gehört das Heizen der Arbeitsstätten – auf die Beschäftigten zu verlagern, ist ein No-Go". Und auch aus dem Freistaat kommt Kritik.

Der Tag: Nach britischen Erkenntnissen verstärkte Russland seine Angriffe nahe der Großstadt Donezk in den vergangenen Tagen wieder. Damit sollten vermutlich ukrainische Truppen gebunden werden, um eine Gegenoffensive im Süden zu erschweren, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in London. Großbritannien will der Ukraine sechs Unterwasserdrohnen besorgen, damit diese vor der Küste russische Seeminen aufspüren.

Die Wehrbeauftragte Högl kritisierte derweil im Deutschlandfunk, dass die Bundesregierung den Export von Schützenpanzern an die Ukraine bisher nicht freigegeben habe. "Die "Marder", die jetzt bei der Industrie noch verfügbar sind, die stehen ja im Moment nicht der Truppe zur Verfügung, und deswegen wären die auch gut geeignet, um die Ukraine zu unterstützen." Die Panzer werden derzeit vom Rüstungskonzern Rheinmetall instandgesetzt. Zuletzt wuchs auch in der Ampel-Koalition wieder der Druck, der Ukraine mehr schwere Waffen zu liefern.

Die Lage: Russland und die Ukraine warfen sich am Samstag erneut gegenseitig vor, das von Moskaus Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja beschossen zu haben. Der Betreiber warnte, es bestehe die Gefahr, dass Standards zum Schutz vor radioaktiver Strahlung verletzt würden. Das größte europäische Kernkraftwerk sei innerhalb eines Tages mehrfach von russischem Militär beschossen worden. Dagegen hieß es vom russischen Verteidigungsministerium, das AKW sei innerhalb von 24 Stunden insgesamt dreimal mit Artillerie von ukrainischer Seite beschossen worden. Aber wie gefährlich ist die Lage an dem Atomkraftwerk?

Foto des Tages:

Davyd küsst seine Freundin Olha am Bahnhof in Lwiw, nachdem er sie nach einer mehr als dreimonatigen Trennung durch den Krieg wiedergetroffen hat. Foto: Emilio Morenatti/AP, dpa

Der Krieg in der Ukraine hat eine weltweite Teuerung von Energie losgetreten – und die wiederum schlägt sich in einer starken Inflation nieder. Rudi Wais beschreibt die Turbulenzen in den Zentralbanken, die der Geldentwertung Herr werden wollen.

