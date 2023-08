Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russische Behörden bestätigten am Sonntag offiziell den Tod Jewgeni Prigoschins. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das staatliche Ermittlungskomitee. Mit DNA-Analysen hätten demnach alle zehn Opfer des rätselhaften Flugzeugabsturzes auf russischem Gebiet am Mittwoch identifiziert werden können. Der durch einen Putschversuch im Juni in Ungnade gefallene Söldnerchef sei mit anderen Führungskräften der Wagner-Gruppe eindeutig an Bord gewesen.

Der Tag: Die ukrainische Luftabwehr hat am frühen Sonntagmorgen vier russische Marschflugkörper zerstört. Insgesamt sind acht Flugkörper im Norden und im Zentrum des Landes beobachtet worden. Wie die Militärverwaltung von Kiew bei Telegram berichtete, wurden im Umland der ukrainischen Hauptstadt zwei Menschen durch herabstürzende Trümmerteile leicht verletzt.

In Russland wurden mehrere Drohnenangriffe abgewehrt. Das berichtete das Verteidigungsministerium in Moskau bei Telegram. Unbemannte Luftfahrzeuge seien demnach über Nacht in den russischen Regionen Brjansk und Kursk zerstört worden. Dabei habe es keine Verletzten gegeben, wie der Kursker Gouverneur Roman Starowojt auf Telegram mitteilte.

Die Lage: Russische Paramilitärs haben gedroht, Befehle im Ukraine-Krieg zu verweigern. Das berichtete das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien ISW am Sonntag. Die rechtsgerichtete Miliz Rusitsch fordere demnach von der russischen Regierung, sich für die Freilassung ihres Anführers einzusetzen. Der 36-jährige Rechtsextremist sitzt in Finnland in Haft. Er wird verdächtigt, 2014 und 2015 in der Ostukraine Kriegsverbrechen gegen ukrainische Soldaten begangen zu haben.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat die schleppenden Fortschritte der Gegenoffensive seines Landes erklärt. Im Interview mit Deutschlandfunk machte Oleksii Makejev die zurückhaltende Unterstützung westlicher Länder für das Ausbleiben militärischer Erfolge verantwortlich. Es habe außerdem mehr Zeit als erwartet in Anspruch genommen, ukrainische Truppen mit dem neuen Material auszustatten. In der Zeit hätte sich die russische Armee erfolgreich verbarrikadieren können. Makejev appellierte schließlich an die westlichen Verbündeten, Lieferungen von F-16-Kampfjets zuzustimmen.

Weltmeister Oleksandr Ussyk aus der Ukraine feiert seine Titelverteidigung gegen den Briten Daniel Dubois. Foto: Czarek Sokolowski, AP/dpa

Der ukrainische Weltmeister im Boxen Oleksandr Ussyk hat am Sonntag zum zweiten Mal in Folge seinen Titel verteidigt. Gegen seinen Herausforderer Daniel Dubois aus Großbritannien gewann Ussyk in der neunten Runde mit K. o.

Beim Literaturherbst Krumbach am 15. September führt ein jiddisches Ensemble ein Konzert in Anlehnung an den ukrainischen Schriftsteller Scholem Alejchem auf. Über die „Aktion Deutschland hilft“ soll der Erlös Kriegsopfern in der Ukraine zugutekommen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Eine besondere Hommage für den "jüdischen Mark Twain"

(mit dpa)

