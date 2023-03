Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Schweiz ist in einem Dilemma gefangen. In der Ukraine tobt der russische Angriffskrieg und der Westen kann den Munitionsbedarf der ukrainischen Verteidiger kaum noch decken. Die Hilfe der Schweiz wäre mehr als willkommen. Doch die Eidgenossen fühlen sich ihrer jahrhundertealten Neutralität verpflichtet – und haben bislang keinen Schuss Munition und keine einzige Waffe an die Ukraine geliefert. Für die Partner im Westen wird die Haltung zunehmend zum Ärgernis. Schließlich sperren sich die Schweizer auch gegen die indirekte Weitergabe von Kriegsgerät. Was das für die deutschen Panzer-Bestände bedeutet und wie Bern auf das Problem blickt, darüber berichtet unser Korrespondent Jan Dirk Herbermann.





Der Tag: Nicht nur in Verhandlungen mit der Schweiz versucht Berlin Ersatz für die gelieferten Kampfpanzer zu bekommen. Wie der Merkur berichtet, bestätigte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP), den bevorstehenden Kauf neuer Leopard-2-Panzer. Die Bundeswehr solle eine untere zweistellige Anzahl erhalten. Die Verhandlungen mit dem Münchner Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann seien fortgeschritten. Die Produktion brauche aber Zeit, Strack-Zimmermann rechnet mit rund zwei Jahren.

Russland hat am Montag derweil noch einmal bekräftigt, trotz westlicher Sanktionsdrohungen an der geplanten Stationierung von taktischen Atomwaffen in Belarus festhalten zu wollen. "Auf die Pläne Russlands kann solch eine Reaktion natürlich keinen Einfluss nehmen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Zuvor hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Belarus zum Verzicht auf die nuklearen Waffen aufgefordert und mit Sanktionen gedroht.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Weltbank warnt mit Blick auf das globale Wirtschaftswachstum vor einem "verlorenen Jahrzehnt" durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. "Heute sind fast alle wirtschaftlichen Kräfte, die den wirtschaftlichen Fortschritt angetrieben haben, auf dem Rückzug", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Das habe schwerwiegende Auswirkungen auf die Fähigkeit der Welt, die wachsende Zahl von Herausforderungen zu bewältigen, betonte Indermit Gill, Chefvolkswirt der Weltbank. Dazu zählten hartnäckige Armut, Einkommensunterschiede und der Klimawandel. Dem Bericht nach wird die durchschnittliche potenzielle Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts bis 2030 voraussichtlich auf ein Drei-Jahrzente-Tief von 2,2 Prozent pro Jahr fallen. Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts habe dieser Wert noch bei 3,5 Prozent gelegen.

Bild des Tages:

Ein verletzter Mann steht in Slowjansk neben einem ausgebrannten Auto, nachdem die Stadt, laut Angaben der Ukraine, durch einen russischen Angriff getroffen wurde. Foto: Libkos, AP, dpa

Ein Mann mit Verletzungen im Gesicht steht vor einem ausgebrannten Auto in der ostukrainischen Stadt Slowjansk. Bei einem russischen Bombenangriff sollen dort am Montag nach Angaben ukrainischer Behörden mindestens zwei Menschen getötet und über 20 Menschen verletzt worden sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Angst vor einem atomaren Schlag zurückgekehrt. Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen.

Strategische und taktische Atomwaffen – was ist der Unterschied?

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.