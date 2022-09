Das Update zum Ukraine-Krieg vom 28. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Ist Sabotage der Grund für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2? An Zufall scheint mittlerweile niemand mehr zu glauben. Neben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält auch die Europäische Union Sabotage für wahrscheinlich. Der Außenbeauftragte Josep Borrell sagt im Namen aller Mitgliedsstaaten: "Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass diese Lecks das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung sind." Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Tag: Nach der Teilmobilmachung, den russischen Scheinreferenden in besetzten Gebieten und Putins Atomdrohungen ist es für EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen an der Zeit für neue Sanktionen. Die Kommission hat heute ein weiteres Paket vorgelegt. Es enthalte unter anderem die Rechtsgrundlage für einen Preisdeckel für Ölimporte aus Russland sowie weitere Importbeschränkungen im Wert von sieben Milliarden Euro, sagt von der Leyen in Brüssel.

Die russische Teilmobilmachung spielt auch in der deutschen Politik eine Rolle. Bundeskanzler Olaf Scholz will Kriegsdienstverweigerer in Deutschland aufnehmen. "Ich bin dafür, diesen Menschen Schutz anzubieten", sagt der SPD-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Natürlich müssen sie vorher eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, damit wir wissen, wen wir in unser Land lassen", ergänzt der Kanzler. Seit der von Moskau verkündeten Teilmobilmachung fliehen russische Männer zu Zehntausenden ins Ausland.

Den Ausgang der von Russland organisierten Scheinreferenden über die Annexion ukrainischer Gebiete erkennt die Europäische Union nicht an. "Die EU verurteilt die Abhaltung illegaler 'Referenden' und deren gefälschte Ergebnisse", schreibt der Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch auf Twitter. Am Dienstag hatten die von Moskau eingesetzten Besatzungsverwaltungen nach den völkerrechtswidrigen Urnengängen von großer Zustimmung für einen Beitritt zu Russland gesprochen. Die Rede war teilweise von bis zu 99 Prozent Ja-Stimmen. Weltweit werden Putins Scheinreferenden nicht anerkannt, weil sie unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze sowie ohne demokratische Mindeststandards abgehalten wurden.

Auch militärisch läuft es für den Diktator nicht nach Plan: Im ostukrainischen Gebiet Donezk, das Putin ganz erobern will, droht den russischen Truppen offenbar eine Einschließung durch die ukrainische Armee. Russische Kriegsreporter berichten am Mittwoch von erfolgreichen ukrainischen Vorstößen nordöstlich und östlich der Kleinstadt Lyman.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Energiekrise ist eine Folge des Krieges. Und sie führt in Deutschland zu Reaktionen, die noch zu Beginn des Jahres undenkbar gewesen wären: Ein grüner Wirtschaftsminister veranlasst, dass Kernkraftwerke länger am Netz bleiben als geplant. Im politischen Berlin war vielen schon lange klar, dass die Kernkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 nicht zum Jahresende abgeschaltet werden. Voraussichtlich laufen sie bis zum zweiten Quartal 2023 weiter. Die FDP zwang Habeck zu einem Kompromiss. Die Liberalen würden am liebsten neue Brennstäbe kaufen und die Kernkraftwerke für weitere Jahre laufen lassen. Was genau für den Weiterbetrieb geplant ist, lesen Sie hier.

Atomstrom made in Germany wird es also mindestens noch für ein halbes Jahr geben. Aber wie sieht es bei der Energie aus Biomasse aus? Hier ist die Produktion aktuell noch gedeckelt. Mittlerweile will Habeck die Obergrenze aufheben, aber jetzt steht das Bauministerium auf der Bremse.

Einigkeit fehlt auch noch bei einer geplanten Entlastung für die deutschen Bürgerinnen und Bürger: Dem Nachfolger des Neun-Euro-Tickets. Dass ein neues, im Vergleich zur Zeit vor dem Neun-Euro-Ticket, günstiges Ticket kommt, steht beinahe fest. Aber wer zahlt wie viel? Darüber streiten sich Bund und Länder seit Wochen. Zur Einigung hätte es eigentlich heute beim Treffen der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler kommen sollen. Aber Scholz kommt nicht, er bleibt mit Corona in der Wohnung im Kanzleramt.

Das Foto des Tages:

Eine Luftaufnahme des Grenzübergangs Werchni Lars zwischen Georgien (unten) und Russland. Foto: Zurab Tsertsvadze, Dpa

Viele Russen wollen ihr Leben nicht in Putins Krieg riskieren. Sie fliehen lieber. Die Luftaufnahme des Grenzübergangs Werchni Lars zwischen Georgien (unten) und Russland zeigt lange Schlangen von Fahrzeugen.

Einen großen Konflikt, wenn auch keinen militärischen, gibt es aktuell auch im Iran. Nachdem Bilder und Nachrichten über den Tod von Mahsa Amini im Polizeigewahrsam sich rasend schnell im Internet verbreiteten, begann der Protest. Wütende Frauen reißen sich den Schleier herunter, verbrennen ihn gar. Vieles war vor 43 Jahren schon einmal so, aber eines ist anders: Jetzt demonstrieren auch die Männer.

Gewalt kann das Regime in Teheran nicht retten, schreibt Politik-Redakteur Simon Kaminski.

Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.