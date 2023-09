Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Es ist ein Debakel: Für 1,3 Milliarden Euro bestellte die Bundeswehr neue digitale Funkgeräte. Jetzt wird bekannt: Viele der insgesamt 20.000 Stück sind inkompatibel mit der Fahrzeugflotte der Streitkräfte. Militärexperten zeigen sich fassungslos - so wie Wolfgang Richter. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er, ihm sei es "völlig schleierhaft, warum die Probleme nicht rechtzeitig vor der Bestellung aufgefallen sind". Für die Bundeswehr ist es doppelt bitter: Sie kann nicht nur eine international peinliche Lücke nicht schließen. Die Beschaffung gehe weiter teilweise am Bedarf der Truppe vorbei, wie mein Kollege Simon Kaminski in seinem Kommentar schreibt.

Der Tag: Kämpfer der russischen Privatarmee Wagner sind nach Angaben aus Kiew wieder im Osten der Ukraine aktiv. Es handle sich um Wagner-Männer, die zuvor auf dem Gebiet von Belarus stationiert gewesen seien, sagte der Sprecher der Heeresgruppe Ost des ukrainischen Militärs, Ilja Jewlasch, in Kiew. Während ein Teil der Söldner nach Afrika gegangen sei, hätten andere neue Verträge mit Russlands Verteidigungsministerium geschlossen und nähmen wieder an Kampfhandlungen teil. Zuvor hatten Medien berichtet, dass Wagner-Kämpfer an den Gefechten um Bachmut beteiligt seien.

Die Lage: Nach Beginn des russischen Angriffskrieges zogen die Energiepreise enorm an - und halten sich bis heute auf einem hohen Niveau. Das gilt auch für den Strompreis. Experte Tobias Federico, der den Energiemarkt so gut kennt wie kaum ein anderer, hat im Interview mit meinem Kollegen Michael Pohl erklärt, welche Kostentreiber den Strom so teuer machen und wann die Preise wieder sinken werden.

Bild des Tages:

Grabkreuze mit den Namen getöteter ukrainischer Soldaten auf einem Friedhof der Kleinstadt Boryspil nahe Kiew. Foto: Friedemann Kohler, dpa

Die Realität des Krieges wird auch auf einem Friedhof der Kleinstadt Boryspil nahe Kiew deutlich. Dort stehen die Grabkreuze mit den Namen getöteter ukrainischer Soldaten.

