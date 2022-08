Das Update zum Ukraine-Krieg vom 28. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die EU-Sanktionen im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine setzen die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad unter Druck. Durch die Sanktionen kamen zuletzt nicht mehr genug Baumaterialien wie Zement und Metall in die Exklave, um dem dortigen Bauboom gerecht zu werden. Würde sich die Situation in Kaliningrad nicht bald ändern, müsse sich Russland wehren, meint der russische Gouverneur Anton Alichanow. In der Stadt selbst merken die Menschen kaum etwas von den Sanktionen. Das Einkaufen sei zwar teurer geworden und die Ausreise schwieriger, aber eine Blockade gebe es nicht.

Der Tag: Nachdem das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja wiederholt beschossen wurde, befürchteten viele einen Anstieg der radioaktiven Strahlung. Doch der Wert habe sich nicht erhöht und liege in einem normalen Bereich, bestätigten sowohl Sprecher Russlands als auch der Ukraine. Russland und Ukraine werfen sich gegenseitig den Beschuss des Atomkraftwerks vor, das von russischen Truppen besetzt wird.

Obwohl Russland seine Armee im kommenden Jahr um knapp 140.000 Soldaten aufstocken will, bezweifelt Großbritannien, dass dies eine wesentliche Stärkung der russischen Kampfkraft mit sich bringen wird. Dies liege besonders an den Soldaten, die Russland im Krieg gegen die Ukraine bisher verloren hat.

Die Lage: Fehlendes Gas und steigende Preise schüren die Angst vor einem kalten Winter in Deutschland. Viele befürchten, von der Politik mit ihren Problemen alleine gelassen zu werden. Noch kann sich die Situation wieder beruhigen, doch falls es tatsächlich so weit kommen sollte, dass die Lichter in Deutschland ausgehen, könnte es zu Aufständen kommen. Verfassungsschützer sprechen sogar von einem "Wut-Winter". Unser Autor Michael Stifter beschäftigt sich damit, wie wir einen "Wut-Winter" in Deutschland verhindern können und warum man politische Zündler nicht unterschätzen sollte.

Währenddessen wirft der bayerische Ministerpräsident Markus Söder der Ampel-Koalition vor, in der Energiekrise überfordert zu sein. Besonders die Rolle der Grünen und des Bundeswirtschaftsministers Habeck kritisiert er scharf. "Erst fabrizieren sie eine verfehlte Gasumlage – dann wollen sie diese Mängel durch überbordende Bürokratie und höhere Steuern für Unternehmen wieder korrigieren", erklärt er gegenüber unserer Redaktion. Sogar aus den eigenen Reihen gebe es Kritik an der Energiepolitik der Bundesregierung.

Ein russischer Fallschirmjäger schießt in einem Sonnenblumenfeld in der Ukraine. Das Bild wurde vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht. Foto: Russian Defense Ministry Press Service/AP, dpa

Die ukrainische Regierung freute sich in der Regel über den Besuch europäischer Politiker. Doch nun zog der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk die Einladung für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer wieder zurück.

