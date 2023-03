Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der US-Journalist Evan Gershkovich wurde in Russland festgenommen. Dem Korrespondenten der renommierten Tageszeitung Wall Street Journal wurde zuvor vom russischen Geheimdienst FSB in Jekaterinburg im Ural angebliche Spionage gegen Russlands militärisch-technischen Komplex vorgeworfen. Zuvor hatte schon Außenamtssprecherin Maria Sacharowa den vom FSB erhobenen Vorwurf der Spionage gegen Gershkovich bestätigt und westlichen Korrespondenten allgemein vorgeworfen, unter dem Deckmantel des Journalismus gegen Russland zu spionieren. Das Wall Street Journal hat derweil alle Vorwürfe gegen seinen Reporter dementiert und dessen Freilassung gefordert. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Der Tag: Eine Zeitenwende ist kompliziert. Zumal bei Streitkräften, die derart heruntergewirtschaftet sind wie die deutsche Bundeswehr. Dazu benötigt man Geld, effektive Strukturen – vor allem aber motiviertes Personal. Ausgerechnet an dieser Stelle hakt es, denn die geplante Aufstockung der Truppe kommt nicht voran. Im Gegenteil, wie schon 2021 schieden 2022 mehr Soldaten und Soldatinnen aus der Bundeswehr aus als neue hinzukamen. Was dahintersteckt, erklärt Simon Kaminski.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Kriegs können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der britische König Charles III. würdigte die umfangreiche deutsche Hilfe für die Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland. "Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen", sagte der Monarch in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag. "Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen." Als größte europäische Geber hätten beide Länder entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären, sagte Charles weiter. Mehr dazu lesen Sie im Text unseres Berlin-Korrespondenten Bernhard Junginger.

Die Region:

Rhythmische Sportgymnastinnen aus der Ukraine haben beim Turnverein Augsburg eine neue sportliche Heimat gefunden. Ihre Übungsleiterin ist auch geflüchtet und will in Zukunft als Sportlehrerin arbeiten. Ohne Anastasia Kononenko, die in ihrer Jugend in der Ukraine selbst eine fundierte Ausbildung genossen hat, würde es die Gruppe Rhythmische Sportgymnastik (RSG) beim TVA wohl kaum mehr so geben, berichtet Fachbereichsleiterin Andrea Wenzel. Denn Trainerinnen wie Anastasia zu finden, die sich nahezu hauptberuflich um die Trainingseinheiten kümmern, ist schwer. Mehr zum Thema berichtet Andrea Bogenreuther.

Bild des Tages:

Rekrutierungsplakat der Armee mit der Aufschrift "Militärdienst unter Vertrag in den Streitkräften". Eine Kampagne zur Aufstockung der russischen Truppen in der Ukraine mit mehr Soldaten scheint wieder im Gange zu sein. Foto: Evgeniy Maloletka, AP/dpa

Der britische König Charles III. hielt heute eine Rede im Bundestag. Er würdigte unter anderem die deutsche Hilfe für die Ukraine.

König Charles und Camilla in Berlin gelandet

(mit dpa)

