Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja ist seit März von russischen Truppen besetzt. Seitdem kommt es immer wieder zu einem Beschuss des Kraftwerksgeländes. Die russische sowie die ukrainische Seite beschuldigen sich dabei gegenseitig, für den Beschuss verantwortlich zu sein. Die G7-Staaten, die internationale Gemeinschaft und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) äußerten sich unterdessen besorgt über die Sicherheit in der größten Nuklearanlage in Europa. Nach langen diplomatischen Verhandlungen mit Russland sei nun aber ein Besuch des besetzten Kernkraftwerkes in Saporischschja möglich, so IAEA-Chef Rafael Grossi. "Ich bin stolz darauf, diese Mission zu leiten, die im Laufe dieser Woche im Kernkraftwerk sein wird", schreibt Grossi auf Twitter.

Der Tag: Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) kündigte in einer Rede an der Karls-Universität in Prag an, dass er gemeinsam mit den europäischen Nachbarländern ein neues Luftverteidungssystem initiieren und aufbauen möchte. Unter Zusammenarbeit mit den Niederlanden, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tschechien, der Slowakei und den skandinavischen Partnern will der Kanzler an einer gemeinsamen Luftverteidigung arbeiten. Ein solches System "wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa", sagt der SPD-Politiker. Genauere Details nannte der Kanzler aber noch nicht.

Darüber hinaus wies Kanzler Scholz in seiner Rede auf eine internationale Expertenkonferenz hin, die am 25. Oktober in Berlin stattfinden solle. Ziel sei es, Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine zu generieren, so Scholz. "Wir werden diese Unterstützung aufrechterhalten, verlässlich und so lange wie nötig. Das gilt für den Wiederaufbau des zerstörten Landes, der eine Kraftanstrengung von Generationen wird."

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Gasumlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) steht derzeit von vielen Seiten unter scharfer Kritik. Die Union möchte die Verordnung kippen und die SPD-Chefin Saskia Esken droht sogar mit einem Veto gegen die Gasumlage im Bundestag. Ob und inwiefern dem grünen Wirtschaftsminister Habeck dadurch ein Imageschaden droht, hat unser Autor Michael Pohl herausgearbeitet.

Ob man bei dem ehemaligen ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk von einem Imageschaden sprechen kann, ist fraglich. Nichtsdestotrotz erlangte er mit seinem alles andere als typisch diplomatischen Stil weitreichende Bekanntheit. "Er zürnte, er forderte, er sprach Klartext: Der ukrainische Botschafter in Berlin war kein Leisetreter", betont Margit Hufnagl. Den Kandidaten Oleksij Makejew, der als möglicher Nachfolger für Melnyk in Berlin gehandelt wird, hat unsere Autorin porträtiert.

Die Region: Die Energiekrise kommt nun auch an den bayerischen Schulen an. In der Corona-Pandemie wurden tausende Luftfilter für Klassenzimmer gekauft – doch die sind ziemliche Stromfresser. Im anstehenden Winter, in dem Energie und Strom gespart werden sollen, könne das zum Problem werden, so Sarah Ritschel in ihrem Artikel. Wie die Schulen in Bayern mit diesem Dilemma umgehen, arbeitet unsere Autorin hier heraus.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vereine für Veteranen wirken heute ein wenig wie ein Relikt, sie scheinen vom Aussterben bedroht. Dabei geht es in ihrer Arbeit schon lange nicht mehr vorrangig um Krieg.

Wie sich Soldatenvereine in Bayern verändern wollen, lesen Sie hier.

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.