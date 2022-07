Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine verhängt der Westen scharfe Sanktionen gegen Russland – und das Land reagiert seinerseits mit dem mächtigsten wirtschaftlichen Druckmittel, das ihm zur Verfügung steht: dem Gashahn. Durch die Pipeline Nordstream 1 fließt nur ein Fünftel der Maximalleistung. Die Knappheit lässt die Preise steigen. Und das bringt Energieversorger in Gefahr, in Schieflage bis hin zur Zahlungsunfähigkeit zu geraten. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass künftig alle Gaskundinnen und -kunden gleichmäßig eine Umlage zahlen müssen, um die Firmen zu stützen. Doch es hätte eine Alternative zu diesem Schritt gegeben, wie Stefan Lange recherchiert hat.

Der Tag: Dutzende ukrainischer Kriegsgefangener sollen bei einem Raketenangriff auf ein Gefängnis unter Kontrolle der prorussischen Separatisten in der Ostukraine getötet worden sein. Die russische und die ukrainische Seite machten sich am Freitag gegenseitig für den Tod der Gefangenen in dem Ort Oleniwka bei Donezk verantwortlich. Bis zum Nachmittag stieg nach Angaben der Separatisten die Zahl der Toten auf 53, weitere 75 Menschen seien verletzt worden. Die Berichte über die toten ukrainischen Kriegsgefangenen in Oleniwka waren schwer zu verifizieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Freitag die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Er kündigte an, dass ein erstes Schiff mit ukrainischem Getreide noch am Freitag oder Samstag in See stechen solle. Auf Telegram veröffentlichte er ein Video, das zeigte, wie das Schiff "Polarnet" unter türkischer Flagge im Hafen Tschornomorsk bei Odessa beladen wurde. Der Export über das Schwarze Meer soll von den Vereinten Nationen und der Türkei unter Mitwirkung Russlands und der Ukraine beaufsichtigt werden.

Die Lage: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat den Kurs der Bundesregierung in der Ukraine-Politik gegen lautstarke Proteste verteidigt – und ist von Demonstrantinnen und Demonstranten ausgepfiffen worden. Bei einem Bürgerdialog am Donnerstagabend in Bayreuth betonte er, Deutschland dürfe trotz finanzieller Nachteile den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht tolerieren. Waffenlieferungen hätten der Ukraine geholfen, dem russischen Angriff zu widerstehen. Dem Minister wurde "Hau ab!" entgegenrufen, auf Plakaten wurde er als "Kriegstreiber" bezeichnet.

Die Region: Die steigenden Energiepreise und die Sorge vor hohen Nachzahlungen im Frühjahr veranlasst Gaskundinnen und -kunden, Energie zu sparen. Manche gehen es radikal an, andere im Kleinen. Dominik Schätzle hat mit vier Menschen aus der Region darüber gesprochen, wie sie versuchen, ihren Energieverbrauch zu senken – und dadurch Geld zu sparen.

