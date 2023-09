Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Ende Juli hat Russland das Istanbuler Getreideabkommen aufgekündigt. Doch die Ukraine beweist momentan, dass sie auch ohne die russische Zustimmung ihre Produkte über das Schwarze Meer transportieren kann. Wie das geht? Mittels einer neuen Route, die die Frachter nehmen – und auf der Angriffe durch Kriegsschiffe unwahrscheinlich sind. Warum das aber erst durch die Zurückeroberung einer Insel möglich wurde und warum der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan etwas gegen die Exporte hat, das hat unsere Türkei-Korrespondentin Susanne Güsten aufgeschrieben.

Der Tag: Bei russischen Angriffen sind im südukrainischen Gebiet Cherson ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere fünf Bewohner seien durch den heftigen Beschuss am Vortag verletzt worden, teilt Militärgouverneur Olexander Prokudin am Freitagmorgen auf Telegram mit. Innerhalb von 24 Stunden habe Russlands Armee die Region insgesamt 96 Mal attackiert, fügte er hinzu. Alleine auf die von Kiew kontrollierte gleichnamige Gebietshauptstadt Cherson seien dabei 45 Granaten abgefeuert worden.

Auch am Freitagmorgen wurden laut ukrainischen Behördenangaben in der Stadt Cherson zwei Menschen schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Schon in den vergangenen Tagen hatte es immer wieder heftigen Beschuss und zivile Opfer gegeben.

Die Lage: Der Krieg, die Sanktionen, hohe Energiekosten, weniger Konsum: Die Rezession fällt schlimmer aus als erwartet. Das war die bittere Nachricht, die in dieser Woche von führenden deutschen Wirtschaftsexperten ausging. Wie reagiert die Politik? Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) jedenfalls sendet einen deutlichen Appell an die Ampelpartner von SPD und Grünen: "Wir müssen Wachstumsbremsen lösen. Menschen und Betriebe verdienen Entlastung", sagte Lindner unserer Redaktion. Was er nun fordert und warum er mit der oppositionellen Union hart ins Gericht geht, das lesen Sie hier.

Bild des Tages:

Junge Kadetten und Schülerinnen tanzen auf einer Vereidigungszeremonie in Kiew. Foto: Efrem Lukatsky, dpa/AP

Junge Kadetten und Schülerinnen tanzen anlässlich einer Vereidigungszeremonie am Denkmal des Großfürsten Wolodymyr, einem der Symbole der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

(mit dpa)

