Das Update zum Ukraine-Krieg vom 3. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Unterschiedlicher könnten die Äußerungen nicht ausfallen: Altkanzler Gerhard Schröder beteuert im großen Interview mit dem Stern und RTL/ntv weiter, dass Russland an einer Verhandlungslösung mit der Ukraine interessiert sei, und fordert mal nebenbei, Nord Stream 2 ans Netz zu nehmen. Währenddessen stimmt Kanzler Scholz ganz andere Töne an. Er besuchte Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen, um die angebliche Problem-Turbine in Augenschein zu nehmen. Diese nutzt Russland derzeit als Argument, weshalb die Gaslieferungen nach Deutschland auf einem niedrigen Niveau bleiben müssen. Dabei sei mit der Turbine alles in Ordnung, stellte Scholz fest. Über zwei sehr unterschiedliche Anschauungen schreibt Simon Kaminski.

Der Tag: Der mit ukrainischem Getreide beladene Frachter hat nach der Inspektion die Freigabe zur Weiterfahrt in den Libanon erhalten. Das Schiff werde in Kürze die durch Istanbul verlaufende Meerenge Bosporus passieren, teilt das türkische Verteidigungsministerium mit. Einer Mitteilung des ukrainischen Infrastrukturministeriums zufolge warten aktuell 17 bereits beladene Schiffe in Odessa auf die Erlaubnis, ablegen zu können.

Derweil hat Russlands Militär einen Raketenangriff auf die westukrainische Region Lwiw bestätigt. Es sei ein Lager mit Waffen und Munition zerstört worden, die Polen an die Ukraine geliefert habe, sagt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Zuvor hatten am Dienstagabend bereits ukrainische Behörden über Explosionen im Grenzgebiet zu ihrem Nato-Nachbarn Polen berichtet.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Während in der Ukraine die Kämpfe also andauern, ist die Energieversorgung weiterhin Thema Nummer eins in der deutschen Gesellschaft. Dass die gedrosselten Gaslieferungen aus Russland ein Loch in die Speicher reißt, ist klar. Die Frage bleibt, wie die Ausfälle zu kompensieren sind, ohne die eigene politische Agenda über den Haufen zu werfen und ohne gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger im Land übermäßig zu belasten. Habemus Lösung? Noch ist kein weißer Rauch in Berlin aufgestiegen – ganz im Gegensatz zum niederbayerischen Essenbach. Sogar buchstäblich. Mit Isar 2 steht dort eines von drei deutschen AKW, die noch am Netz sind. Wir waren vor Ort und hatten eine Frage im Gepäck: Wie lange dampft es denn noch an der A92?

An Argumenten mangelt es AKW-Befürwortern und -Gegnerinnen jedenfalls nicht. Eine Laufzeitverlängerung sei einfach möglich, effizient und einigermaßen sauber noch dazu, sagen die einen. Vor dem atomaren Restrisiko und dem noch immer ungelösten Endlager-Problem warnen die anderen. Dabei ist die Lösung gar nicht so kompliziert, schreibt mein Kollege Michael Kerler in seinem Kommentar.

Die Region: Und noch einmal das Thema Energie: Deutsche Kommunen wie Augsburg machen sich derzeit intensiv Gedanken darüber, wie Energie eingespart werden kann – ein Nebenprodukt des Kriegs. Brunnen bleiben aus, die Straßenbeleuchtung wird gedimmt, das Schwimmbecken bleibt kühl. Das fand eines der bekanntesten Medien, die New York Times, so spannend, dass es den US-amerikanischen Journalistinnen und Journalisten einen Bericht wert war. Augsburg in der großen New York Times. Doch die Stadt kommt nicht nur positiv weg, weiß mein Kollege Max Kramer. Aber nicht nur Augsburg will Energie sparen, auch in anderen bayerischen Städten und Gemeinden bleiben etwa Sehenswürdigkeiten nachts dunkel.

Das könnte Sie auch interessieren:

In der Energiekrise will Bad Wörishofen einsparen und gleichzeitig mehr regenerative Energie in Bad Wörishofen erzeugen. Dafür gibt es nun Pläne.

Straßenbeleuchtung, Kurhaus, Eishalle: So will Bad Wörishofen Energie sparen

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.