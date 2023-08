Das Update zum Ukraine-Krieg vom 3. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Island hat die Nato 1949 mitgegründet – eigene Streitkräfte hat der Inselstaat allerdings nicht. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren zeigt die deutsche Bundeswehr deswegen hier jetzt wieder Präsenz und übt in Island mehrere Tage mit Kampfjets das Abfangen gegnerischer Flugzeuge. Hintergrund ist, dass sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch die Sicherheitslage im strategisch wichtigen Norden verändert hat. Dieser Artikel beleuchtet, was die Region um den Nordpol so wichtig macht.

Der Tag: Nachdem Belarus Polen immer wieder provoziert, haben Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Litauens Staatschef Gitanas Nauseda nun einen stärkeren Schutz ihrer Grenzen zu Belarus angekündigt. Nauseda schließt zudem nicht aus, dass Polen, Litauen und Lettland koordiniert ihre Grenzen zu Belarus schließen könnten. Estland, Lettland und Litauen haben außerdem eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, dass sie ihre an das russische Energiesystem gekoppelten Stromnetze im Februar 2025 an das europäische Stromnetz anbinden wollen. Das ist fast ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Sowohl die Ukraine als auch Russland melden erneut feindliche Drohnenangriffe.

Die Lage: Attackiert Russland gezielt ukrainische Getreidesilos? Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington hat dazu jetzt eine Analyse vorgelegt. Die Experten gehen davon aus, dass es bei den russischen Angriffen auf ukrainische Häfen mit Getreidesilos darum geht, gezielt die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben. Mehr Informationen zu der Untersuchung liefert dieser Artikel.

Bild des Tages:

Eine Frau pflegt in Kiew das Grab ihres Sohnes, der als ukrainischer Soldat im Krieg gegen Russland gefallen ist. Foto: Jae C. Hong, AP, dpa

Eine Frau pflegt in Kiew das Grab ihres Sohnes, der als ukrainischer Soldat im russischen Angriffskrieg gefallen ist.

Sollten Geflüchtete dazu verpflichtet werden zu arbeiten? Diese Forderung des Landkreistags Baden-Württemberg hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Einen Überblick über die Reaktionen hat unser Autor Stefan Lange zusammengeschrieben. Eine aktuelle Studie zeigt außerdem, dass fast die Hälfte der ukrainischen Geflüchteten, die in Deutschland arbeiten, für ihre Jobs überqualifiziert sind.

