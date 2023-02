Das Update zum Ukraine-Krieg vom 3. Februar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Es bleibt weiter teuer an den Tankstellen in Deutschland. Zwar halten sich die Preise aktuell unter der 2-Euro-Grenze pro Liter, doch eine Entspannung ist nicht in Sicht. Das hat auch damit zu tun, dass die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Russland weiter ausweitet. Ab diesem Sonntag dürfen keine russischen Mineralölprodukte mehr in die EU importiert werden. Bisher galt das Verbot nur für Rohöl, jetzt kommen Raffinerie-Erzeugnisse wie Diesel, Benzin oder Schmierstoffe dazu. Welche Folgen die Sanktionen mit sich bringen, können Sie hier nachlesen.

Der Tag: Die Bundesregierung hat eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 in die Ukraine erteilt. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit heute mit. Bisher hatte die Bundesregierung nur die Lieferung der moderneren Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine angekündigt. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev begrüßte die Entscheidung. Er sagte der dpa am Freitag: "Nach der historischen Entscheidung der letzten Woche zu den Leopard 2 ist es ein wichtiges Zeichen, dass die Panzerkoalition von den westlichen Partnern nicht nur gebildet wurde, sondern zunimmt und stärker wird".

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine bereitet auch vielen Menschen in Deutschland Sorge. Die Angst vor einer atomaren Katastrophe durch ein Reaktorunglück beschäftigt viele im Land, bestätigt Florian Gering, Leiter der Abteilung Radiologischer Notfallschutz im Bundesamtes für Strahlenschutz. Die Folgen eines Atomunglücks seien aber für Deutschland wohl nicht so schlimm. Rund 1700 Messsonden und ein ausgeklügeltes Warnsystem sorgen für Sicherheit.

Das Bild des Tages:

HANDOUT - 03.02.2023, Ukraine, Kiew: Dieses vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten via AP veröffentlichte Foto zeigt Charles Michel (l-r), Präsident des Europäischen Rates, Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, während des EU-Ukraine-Gipfels. Der Beginn des EU-Ukraine-Gipfels ist am Freitag von einem landesweiten Luftalarm überschattet worden. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Uncredited / Uncredited

Der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel, Wolodymyr Selenskyj und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen während des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew. Erstmals seit des Beginns des Krieges reisten gleich 16 Vertreter der EU-Kommission in die Hauptstadt Kiew. Große Ankündigungen gab es bei dem Treffen zwar nicht, dennoch soll der Gipfel ein Zeichen sein. Denn: Kiew drängt auf einen schnellen EU-Beitritt.

