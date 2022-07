Das Update zum Ukraine-Krieg vom 3. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wenn der Puma schießt, ist der Luftzug noch 20 Meter neben dem Panzer zu spüren. Er gilt als einer der modernsten Panzer der Bundeswehr. Auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr lernen Panzergrenadiere, ihn zu bedienen. Grafenwöhr ist mit seinen grob 22.000 Hektar der größte Truppenübungsplatz Europas. Wie geht es den Einheiten dort, während die Zeitenwende ausgesprochen, die Nato erweitert und die Nato-Ostflanke verstärkt werden? Schließlich sind sie es, die im Ernstfall kämpfen müssen. Fabian Huber hat sich vor Ort erkundigt.

Es kam heute zu widersprüchlichen Aussagen über die Eroberung von Lyssytschansk in Luhansk. Das russische Verteidigungsministerium verkündete, dass die Stadt nun vollständig eingenommen sei. Die Ukraine widersprach, räumte aber ein, dass russische Truppen auf dem Vormarsch seien. Bilder aus der Stadt zeigen enorme Zerstörung von Häusern und Infrastruktur. Lyssytschansk ist wohl die letzte nicht eroberte Stadt im Gebiet Luhansk. Überprüfen lassen sich die Aussagen derzeit nicht.

Unkommentiert lässt die Ukraine den Vorwurf Russlands, dass es einen Angriff auf die russische Stadt Belgorod gegeben habe. Dabei sei es auch zum Einsatz von hochumstrittenen Raketen mit Streumunition gekommen. Häuser seien beschädigt und mindestens vier Menschen gestorben. Bis zuletzt betonte die Ukraine, dass ein Angriff auf russische Gebiete nicht geplant sei. Es bleibt unklar, ob der Angriff tatsächlich von der ukrainischen Seite ausgeführt wurde. Ein Angriff auf Russland könnte die Brutalität im Krieg nach oben treiben und den Westen nicht nur im Punkt Waffenlieferungen vor eine schwierige Situation stellen.

Die Lage: Am 11. Juli beginnen jährliche Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1, die in der Regel zehn Tage dauern. Es herrscht die Sorge, dass der Gashahn danach nicht wieder aufgedreht wird. Die Stadtwerke seien schon jetzt stark belastet. Man müsse sich um die kommunalen Versorger kümmern. "Sonst wäre die Versorgungssicherheit in Deutschland in Gefahr", sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy. Auch um die kommerziellen Versorger sorgt sich Habeck und sieht zwei Lösungen.

Die Region: Durch das Neun-Euro-Ticket soll auch die Preissteigerung durch den Ukraine-Krieg eingedämmt werden. Seit einem Monat gilt das Neun-Euro-Ticket und unsere Autorin startet ein Experiment: Kann sie das Auto stehen lassen und nur den Nahverkehr nutzen? Eine Geschichte der privaten Verkehrswende und des Scheiterns.

