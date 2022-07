Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Was passiert, wenn Wladimir Putin den Gashahn im Laufe des Monats ganz zudreht? Mit welchen Maßnahmen die Politik darauf reagieren würde, ist zwar noch unklar. Dramatische Auswirkungen aber dürften sie in jedem Fall haben. Die Vorschläge aus dem Wirtschaftsministerium: Notstromaggregate beschaffen und Warmwasser rationieren. Ist das ein Weg aus der Krise? Kritik kommt von der CSU.

Aber nicht nur über die Zukunft der Energieversorgung, auch über den Umgang mit rasant steigenden Preisen muss sich die Politik Gedanken machen. In einer "Konzertierten Aktion" haben Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber heute beraten. Was dabei herauszuhören war, hat mein Kollege Bernhard Junginger zusammengefasst.

Der Tag: Lyssytschansk und Sjewjerodonezk waren einst große Städte. Beide zählten mehr als 100.000 Einwohner und gemeinsam bildeten sie einen beträchtlichen Ballungsraum im Westen der Region Luhansk. Davon ist heute nicht mehr viel übrig, nur noch ein paar Tausend Menschen harren weiter vor Ort aus. Denn beide Nachbarstädte befinden sich seit einigen Tagen unter russischer Kontrolle.

Das hat auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugegeben. Gleichzeitig sprach er davon, die Gebiete schon bald zurückerobern zu wollen. In dem Ballungsraum sei inzwischen fast alles zerstört, teilte der zuständige Militärgouverneur mit: Die Infrastruktur sei zu 90 Prozent beschädigt, 60 Prozent der Wohnhäuser seien zerstört. Die russischen Truppen allerdings rücken in Richtung Westen bereits auf das nächste Ziel vor, den Ballungsraum um Slowjansk. Unabhängig sind die Angaben kaum zu überprüfen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Angesichts der massiven Kriegsschäden in der Ukraine sind heute 40 potenzielle Geberländer zu einer Wiederaufbau-Konferenz im schweizerischen Lugano zusammengekommen. Die Regierung von Präsident Selenskyj hat dabei ihre Prioritäten vorgestellt.

Die ukrainische Regierung will den Wiederaufbau ihres kriegszerstörten Landes zu einem großen Teil mit russischem Geld finanzieren. Nötig seien nach Schätzungen mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro), sagte Regierungschef Denys Schmyhal bei der großen Wiederaufbau-Konferenz in Lugano in der Schweiz. Herangezogen werden sollten die rund 300 bis 500 Milliarden Dollar Vermögenswerte des russischen Staates und von Oligarchen, die weltweit eingefroren seien, so Schmyhal.

Die Region: Der Krieg in der Ukraine wühlt auch die Menschen in Augsburg auf. Zumal mittlerweile 4500 Personen aus der Ukraine im Stadtgebiet leben. Debatten über den Krieg, der von Russlands Präsident Wladimir Putin ausgerufen wurde, gibt es ebenfalls viele im persönlichen Umfeld. Nun sorgt ein Vorfall in Augsburg für weitere Diskussionen. Am Freitagabend prügeln sich mehrere Jugendliche in Augsburg. Zwei Ukrainer waren darunter. Tatbeteiligte mit russischer Staatsangehörigkeit gibt es aber wohl nicht. .

