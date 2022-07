Das Update zum Ukraine-Krieg vom 5. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Deutschland auf Tempo bringen: Gas-Terminals, Schienen, Windparks und Fabriken sollen viel schneller entstehen als bisher. Das verspricht Wirtschaftsminister Robert Habeck gerade im Zusammenhang mit der gefährdeten Energieversorgung. Doch ein Blick auf die Realität zeigt, wie vernagelt sie ist: Sabine Herold ist Unternehmerin und bekommt viel Lob. 900 Mitarbeiter, innovative Produkte für die Auto- und Elektronikindustrie, weltweit gefragt. Deutscher Mittelstand aus dem Bilderbuch. Sie kann gar nicht mehr zählen, wie oft Politiker schon gesagt haben, wie wichtig Leute wie sie für das Land sind. Doch Herold ist enttäuscht von diesem Land und seinen Politikern, weil ihr das Leben schwer gemacht wird. Die ganze Geschichte über ein Unternehmen aus dem Kreis Landsberg erzählt mein Kollege Christian Grimm hier: .

Der Tag: Wenige Tage nach dem Rückzug aus der letzten Großstadt in der Region Luhansk will die ukrainische Armee im Nachbargebiet Donezk mehrere Vorstöße russischer Truppen abgewehrt haben. So seien russische Einheiten nördlich von Slowjansk zurückgeworfen worden, teilt der Generalstab in Kiew mit. Dagegen sei weiter das Wärmekraftwerk Wuhlehirsk umkämpft. Ein russischer Angriff südlich davon bei Nowoluhanske sei zurückgeschlagen worden.

Etwas südlicher davon seien jedoch russische Einheiten bei Spirne mit massiver Artillerieunterstützung und Luftwaffeneinsatz weiter in Richtung der Stadt Siwersk vorgedrungen. Darüber hinaus berichtete der Generalstab über intensiven Artilleriebschuss an weiten Teilen der Front in den Gebieten Charkiw, Donezk, Saporischschja, Cherson und Mykolajiw. Mehrfach seien auch Luftangriffe teils mit Hubschraubern geflogen worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Für einige Menschen in Deutschland ist er ein rotes Tuch: Immer wieder hat der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk mit sehr harten Aussagen über die Rolle Deutschlands im Ukraine-Konflikt polarisiert. Doch zuletzt gab er etwas von sich, was ihn nun gehörig unter Druck bringt. Er machte mit seinen ganz eigenen Positionen zur Rolle des ukrainischen Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera von sich Reden. Dieser habe nicht massenhaft Juden und Polen umgebracht – so die geschichtsrevisionistische Kernaussage. Jetzt soll der ukrainische Botschafter zurück nach Kiew. Und könnte sogar noch befördert werden.

Die Region: Russland lässt die Muskeln spielen und dreht die Öl- und Gashähne teilweise zu. Die Preise schnellen in die Höhe, und plötzlich sind erneuerbare Energien gefragt wie nie. Jeder Hausbesitzer könnte sich ein bis zu zehn Meter hohes Windrad in den Garten stellen. Doch wie viel bringt das – und: Das erklärt ein Experte aus dem Unterallgäu.

Das könnte Sie auch interessieren:

Am Freitagabend prügelten sich mehrere Jugendliche in Augsburg. Zwei Ukrainer legten sich mit vier anderen Personen an. Wer sind diese?

Wer war an Schlägerei am Kö wegen Ukraine-Krieg beteiligt?

Friedberg hat schon über 70 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine geschickt und 23.000 Euro für medizinische Ausstattung ausgegeben. Doch damit endet die Unterstützung nicht.

Über 70 Tonnen Hilfsgüter: So läuft die Ukraine-Hilfe in Friedberg

Der von Russland angezettelte Krieg in der Ukraine hat viele schlimme Auswirkungen. Doch werden diese auch ganz konkret an der Gasverdichterstation nahe Wertingen spürbar?

Neue Gasleitung: Bayernets „beobachtet Situation genau“

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.