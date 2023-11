Das Update zum Ukraine-Krieg vom 3. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Krieg in der Ukraine hat sich zu einem blutigen Patt verwandelt, schreibt meine Kollegin Margit Hufnagel in ihrem Text. "Die Truppen von Wladimir Putin und die der Ukraine liefern sich ausdauernde Gefechte, die Verluste bei Mensch und Material sind hoch. Der Krieg ist zu einem Stellungskrieg geworden, zu einem Fleischwolf", beschreibt sie darin. Und wirft die Frage auf, wie die Ukraine auf den Winter blickt.

Ein wichtiger Aspekt für die Verteidigungsfähigkeit der Ukrainer sind dabei die Waffenlieferungen des Westens. Der Sicherheitsexperte Joachim Krause, ehemaliger Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, sagt dazu: "Wir müssen uns Sorge machen um die USA, denn in der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus gibt es starken Widerstand gegen die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine – mit Argumenten, die auch von der AfD oder aus der russischen Propaganda hätten kommen können." Lesen Sie hier das ganze Interview.

Der Tag: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Einsatz von "knapp 40" russischen Kampfdrohnen gegen zehn Gebiete des Landes beklagt. "Leider gab es auch Einschläge. Nach vorläufigen Angaben ohne Opfer", teilte der Staatschef am Freitag in sozialen Netzwerken mit. Nur etwa die Hälfte der Drohnen sei abgefangen worden. Selenskyj versprach, die Flugabwehr weiter zu stärken. Russland wolle mit dem näherrückenden Winter mehr Schaden anrichten, sagte er. Am Vortag hatte Selenskyjs Büroleiter Andrij Jermak mitgeteilt, dass Russland allein im Oktober 243 Drohnen des iranischen Typs Shahed in der Ukraine eingesetzt habe. Die Abschussquote soll bei knapp 94 Prozent gelegen haben.

Die Lage: Cyberangriffe werden in einer immer digitaleren Welt zu einer zunehmenden Bedrohung. Die Ukraine muss sich etwa den Sabotageakten von pro-russischen Aktivisten erwehren, die den gesamten Energiebereich zum Ziel haben. Entgegen der Befürchtung, wurde der kritischen Infrastruktur in Deutschland dagegen bislang kein großer Schaden zugefügt. Doch die Bedrohungslage gilt als "angespannt bis kritisch". Dennoch sind sowohl Deutschland als auch die EU zögerlich, mehr für die Abwehr von Cyberangriffen zu tun, beschreibt unser Berlin-Korrespondent Stefan Lange. Es zeige, "dass die Dringlichkeit bisher nicht überall erkannt wurde". Lesen Sie hier seinen Kommentar.

