Das Update zum Ukraine-Krieg vom 3. September

Der Gaspreis ist explodiert, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Das Ende der russischen Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 verheißt keine Besserung. Und das, nachdem der Energieträger zuletzt noch so erschwinglich war. Dabei sind die Energiepreise nicht das einzige Problem der Wirtschaft: die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, Lieferketten sind gestört, die Inflation senkt die Kauflaune und Personal zu finden fällt vielen Unternehmerinnen und Unternehmern schwer. Firmen in der Region stellt das vor Schwierigkeiten. Meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt hat vier solche Betriebe besucht und beschreibt in ihrer Reportage, wie diese daran arbeiten, sich mit der neuen Situation zu arrangieren.

Der Tag: Nach dreitätigen Wartungsarbeiten fließt vorerst kein russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Grund dafür sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja, teilte Gazprom am Samstag mit. Bis dieser gestoppt sei, könne kein Gas mehr fließen. Die Bundesnetzagentur äußerte Zweifel an der russischen Begründung. "Die von russischer Seite behaupteten Mängel sind nach Einschätzung der Bundesnetzagentur technisch kein Grund für die Einstellung des Betriebs", schrieb die Behörde. Die Ukraine will Deutschland mit der Lieferung von Atomstrom auf dem Weg aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen unterstützen. "Derzeit exportiert die Ukraine ihren Strom nach Moldau, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen. Aber wir sind durchaus bereit, unsere Exporte auf Deutschland zu erweitern", sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal der Deutschen Presse-Agentur.

Die Ukraine forciert bei ihrer Gegenoffensive in der Region Cherson im Süden des Landes britischen Geheimdiensten zufolge derzeit einen breiten Vormarsch auf drei Achsen westlich des Flusses Dnipro. Diese Offensive habe zwar nur begrenzt unmittelbare Ziele, die Russen aber mutmaßlich taktisch überrascht, hieß es in einem Kurzbericht des Verteidigungsministeriums in London. Damit würden logistische Mängel und Schwächen in der Führung der russischen Offensive entlarvt. Das ukrainische Militär erleidet nach russischen Angaben bei seiner Gegenoffensive hohe Verluste. Versuche, sich im Raum zwischen Mykolajiw und Krywyj Rih festzusetzen, seien erfolglos, berichtete das Verteidigungsministerium. Dabei habe die Ukraine 23 Panzer und 27 Kampffahrzeuge verloren. Zudem sollen mehr als 230 Soldaten getötet worden sein. In Krankenhäusern fehlten Betten und Blutkonserven. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Lage: Bürgerinnen und Bürger leiden unter den gestiegenen Kosten im Alltag – seien es jene für die Heizung, den Strom, an der Supermarktkasse oder beim Tanken. Lange hatten Politikerinnen und Politiker der Ampel-Regierung betont, es werde weitere finanzielle Hilfen geben. Doch wer sie erhalten würde und wie hoch sie ausfallen, dazu legte sich die Bundesregierung bisher nicht fest. Am Samstagnachmittag begannen schließlich die Spitzen des Ampelbündnisses, über ein Bündel verschiedener Maßnahmen zu beraten.

