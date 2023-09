Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Kremlchef Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bekräftigt, das Getreideabkommen erst bei Erfüllung aller russischer Forderungen wieder einzusetzen. Zuerst müssten aber die Beschränkungen für den Export von russischen Agrarprodukten aufgehoben werden, sagte Putin bei einer Pressekonferenz in Sotschi am Schwarzen Meer. Erdogan hatte die Rückkehr zu dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gefordert. Die Türkei betont immer wieder, dass das Abkommen wichtig für die Versorgung der Welt mit Lebensmitteln sei. Unser Autor Rudi Wais kommentiert die abgekühlte Beziehung zwischen Putin und Erdogan – und warum der eine den anderen immer noch braucht.

Der Tag: Die ukrainische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums weitere Flächen um die russisch kontrollierte Stadt Bachmut zurückerobert und verzeichnete rund drei Quadratkilometer Landgewinn. Insgesamt hätten ukrainische Soldaten seit dem Beginn der Gegenoffensive im Juni bereits 47 Quadratkilometer um Bachmut zurückerobert.

Russland hat wohl erneut Drohnenangriffe im Süden und im Zentrum der Ukraine gestartet. "Dreieinhalb Stunden lang haben die russischen Terroristen den Süden des Gebietes Odessa mit Drohnen attackiert", schreibt der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram. Zwar seien 17 Drohnen abgeschossen worden, es gebe aber auch mehrere Einschläge.

Die Lage: Russlands Krieg wird nicht nur auf den Schlachtfeldern der Ukraine ausgetragen, sondern auch in Deutschland. Nur geht es hierzulande unblutig zu: Die Waffen der Wahl sind nicht Panzer und Geschütze, sondern schädliche Computerprogramme. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Digitalverbandes Bitkom unter 1000 deutschen Unternehmen. Wie der digitale Krieg aussehen kann, hat unser Autor Christian Grimm zusammengetragen.

Bild des Tages:

In Charkiw beginnen Kinder das Schuljahr in der U-Bahn-Station Universytet Metro. Foto: Svet Jacqueline, ZUMA Press Wire/dpa

Während sich die Sommerferien im Freistaat Bayern dem Ende entgegen neigen, beginnt für ukrainische Kinder in Charkiw wieder der Schulalltag. Allerdings in unkonventionellen Schulräumen: Als Klassenzimmer fungiert dort die U-Bahn-Station Universytet Metro. Um Präsenzunterricht zu ermöglichen, wurden in der U-Bahn Unterrichtsräume eingerichtet. Für ältere Kinder gibt es weiterhin Online-Unterricht.

