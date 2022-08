Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Gut ein halbes Jahr, nachdem Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat, soll das ukrainische Militär nun eine Gegenoffensive im Süden der Ukraine gestartet haben. Wie das ukrainische Militär am Dienstag mitteilte, sei an diversen Stellen die äußerste Verteidigungslinie der russischen Truppen im Gebiet um Cherson durchbrochen worden. Der deutsche Militärexperte Carlo Masala bewertet den Angriff der Ukraine auf die von Russland besetzten Gebiete in Cherson dagegen nur als Vorbereitung einer Gegenoffensive. „Wir haben eine sehr, sehr unklare Lage. Ich würde noch nicht von einer großen Gegenoffensive sprechen“, sagt Masala im Interview mit Bayern 2.

Der Tag: Nach Berichten der Washington Post soll die ukrainische Armee Waffenattrappen einsetzen, um das russische Militär in die Irre zu führen. Unter anderem seien Holzkonstruktionen gebaut worden, die modernen US-Raketensystemen ähneln, so die Washington Post. Da russische Drohnen keinen Unterschied zwischen tatsächlichen Artilleriebatterien und nachgebauten Attrappen ausmachen können, sei es somit möglich, den Gegner zu täuschen. „Wenn die Drohnen die Batterie sehen, ist diese wie ein VIP-Ziel“, zitiert die amerikanische Zeitung einen ukrainischen Offiziellen.

Die Lage: Die Gasumlage steht derzeit heftig in der Kritik. Auch aus Bayern kommen dazu kritische Töne. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) stellt insbesondere „die Abgrenzung zwischen berechtigten Empfängern und Mitnahmeeffekt“ der Umlage infrage. Warum Aiwanger staatliche Gaseinkäufe als bessere Alternative zur Gasumlage sieht und wieso der bayerische Wirtschaftsminister an einer Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken festhalten will, berichtet er im Interview mit Michael Pohl.

Welche Auswirkungen die vielseitig kritisierte Gasumlage für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) haben kann, stellt unser Autor Bernhard Junginger hier für Sie dar. Denn obwohl der grüne Wirtschafts- und Energieminister bis dato als politische Lichtgestalt galt, bröckelt der Mythos Habeck nun doch ein wenig, meint unser Autor.

Die Region: Die Energiekrise und die damit einhergehenden steigenden Energie- und Heizkosten vermindern die Vorfreude auf einen gemütlichen Winter. Neben öffentlichen Gebäuden, Schwimmbädern und Schulen planen nun auch die Kirchen, weniger zu heizen. Welche konkreten Pläne es dafür derzeit in Bayern gibt und welche Rolle dabei Gemeindehäuser spielen, stellt unsere Autorin Stephanie Sartor hier vor.

Ohne warme Jacken geht’s nicht: In vielen Kirchen könnte es in diesem Winter ziemlich kalt werden. Foto: Matthias Bein, dpa (Archivbild)

An der bulgarischen Küste verbrachten einst Reisende aus Russland und der Ukraine unbeschwerte Sommertage. Jetzt begegnen sie sich wieder: als Urlauber und Geflüchtete.

Wie der Ukraine-Krieg in Bulgarien den Urlaub verändert, lesen Sie hier.

