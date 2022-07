Das Update zum Ukraine-Krieg vom 1. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Äußerungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, haben in der Vergangenheit schon häufig für Irritationen gesorgt. Nicht zuletzt, weil er Kanzler Olaf Scholz ( SPD) als "beleidigte Leberwurst" bezeichnet hatte, gab es Kritik am Botschafter. Für die Leberwurst-Äußerung wolle er sich entschuldigen, sagte Melnyk unlängst. Anders verhält es sich aber offenbar bei Melnyks Meinung zum früheren ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera. Melnyk hatte Bandera im Interview mit dem Journalisten Tilo Jung in Schutz genommen und gesagt: "Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen." Am Freitag distanzierte sich das ukrainische Außenministerium von Melnyks Aussagen. In Polen stießen die Äußerungen Melnyks auf wenig Gegenliebe. Der polnische Vize-Außenminister Marcin Przydacz sagte: "So eine Auffassung und solche Worte sind absolut inakzeptabel."

In Belarus häufen sich indes die Hinweise darauf, dass das Land bald in den Krieg gegen die Ukraine eintreten könnte. Laut ukrainischer Seite wurden Ende Juni erneut Angriffe von Belarus auf die Ukraine gemeldet. Zudem gibt es Hinweise auf eine Mobilmachung innerhalb von Belarus.

Der Tag: Bei Angriffen auf einen Ort nahe der Stadt Odessa sind laut ukrainischen Angaben mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Der Militärverwaltung zufolge schlugen insgesamt drei russische Raketen ein und trafen unter anderem ein Mehrparteienhaus und eine Freizeitanlage. Die Raketen sollen vom Schwarzen Meer aus abgefeuert worden sein. Die Vereinten Nationen haben seit Beginn des Krieges mehr als 4700 getötete Zivilisten erfasst, gehen jedoch von einer deutlich höheren Opferzahl aus.

Die Lage: Am Freitag konzentrierte sich das russische Vorrücken auf die Stadt Lyssytschansk. Sie ist die letzte Stadt, die die Ukrainer im Gebiet Luhansk noch halten. Mittlerweile sollen die russischen und prorussischen Truppen eine Ölraffinerie in der Stadt unter Kontrolle gebracht haben. Die ukrainische Seite sprach von einer "Einkreisung" der Stadt.

Derweil trüben sich die bulgarisch-russischen Beziehungen weiter ein. Bulgarien hatte angekündigt, 70 russische Diplomaten ausweisen zu wollen. Nun erwägt Moskau den Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Bulgarien wäre das erste EU-Land, in dem Russland seine Botschaft schließt. Bulgarien erhält bereits seit April kein Gas mehr aus Russland, weil es sich weigerte, das Gas in Rubel zu bezahlen.

Anders als Bulgarien sind Georgien und Armenien nicht in der EU, viele Menschen streben dort jedoch nach Westen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) ist in den Kaukasus gereist, eine Region, in der Hoffen und Bangen eng beieinanderliegen.

Die Region: Seit Kriegsausbruch sind in Schwaben viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer untergekommen – in Privatwohnungen, Notunterkünften und Auffangzentren. In Rain und Donauwörth müssen sich die Geflüchteten nun eine neue Bleibe suchen. Einige von ihnen waren im ehemaligen Blumenhotel untergekommen, andere in Turnhallen. Damit soll nun bald Schluss sein.

