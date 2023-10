Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Bundeskanzler Olaf Scholz rief bereits direkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 die Zeitenwende aus – doch passiert ist in über eineinhalb Jahren zu wenig. Verteidigungsminister Boris Pistorius will deshalb nun aufs Tempo drücken. "Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte", warnte er am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Und er forderte in klaren Worten: "Wir müssen kriegstüchtig werden." Obwohl er damit nur das Offensichtliche ausspricht, verunsichert das auch viele Bürgerinnen und Bürger. Was Pistorius mit "kriegstüchtig" meint, das erklärt unser Berlin-Korrespondent Bernhard Junginger.

Lesen Sie außerdem den Kommentar unseres Kollegen zur Ankündigung des Verteidigungsministers. Darin schreibt er: Die Bundesrepublik habe es sich jahrzehntelang unter dem Schutzschirm der Nato bequem gemacht. Um nun die Versäumnisse der Vergangenheit zu korrigieren, brauche Pistorius die Unterstützung der ganzen Gesellschaft. Hier geht es zum kompletten Text.

Der Tag: Im Süden der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet und ein Dutzend weitere verletzt worden. Am Nachmittag trafen russische Geschosse in einem Dorf in der Region Cherson ein Lagerhaus, töteten einen Mann und verletzten einen weiteren, wie der regionale Militärgouverneur Olexander Prokudin angibt. Zuvor beschoss die russische Armee in der gleichnamigen Stadt Cherson einen Bus, in dem sieben Passagiere verwundet wurden. Prokudin zufolge kam in der Nacht zudem eine ältere Frau in der Stadt ums Leben, nachdem ihre Wohnung in einem mehrstöckigen Wohnhaus getroffen wurde. Auch die benachbarte Region Odessa wurde zum Ziel russischer Angriffe. Ein Marschflugkörper soll im Morgengrauen ein Schiffsreparaturwerk in der Hafenstadt Odessa getroffen und vier Mitarbeiter verletzt haben.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Niederlande wollen der Ukraine innerhalb der nächsten zwei Wochen die zugesagten F-16-Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Sie würden dann im Trainingszentrum in Rumänien ankommen, teilt Ministerpräsident Mark Rutte auf der Plattform X mit. In Rumänien sollen ukrainische Piloten für diese Maschinen ausgebildet werden. Die Ausbildungen könnten "schnell beginnen", schreibt Rutte. Die Niederlande, Dänemark und Norwegen hatten der Ukraine F-16-Lieferungen zugesichert. Mehr als 50 Flugzeuge sollen geliefert werden.

Bild des Tages:

Menschen nehmen an einer Demonstration teil, um ein Verbot der Einfuhr von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus Russland zu fordern. Foto: Timon Ramboer, dpa/Belga



Bei einer Demonstration in Brüssel fordern Menschen das Einfuhrverbot von Flüssig-Erdgas (LNG) aus Russland.

