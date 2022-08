Das Update zum Ukraine-Krieg vom 31. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Während "Gorbi" von zahlreichen Menschen in Europa als Held gefeiert wurde, gilt er in Teilen seiner russischen Heimat als Verräter. Nun ist Michail Gorbatschow, der durch seine Abrüstungspolitik und die Prinzipien „Perestroika“ (Umbau) und „Glasnost“ (Offenheit) weltweit bekannt wurde, im Alter von 91 Jahren gestorben. Der russische Friedensnobelpreisträger und maßgebliche Initiator der deutschen Einheit charakterisierte sich dabei als komplettes Gegenteil zum heutigen russischen Präsidenten Wladimir Putin. Gorbatschow galt als Politiker, der den Dialog suchte und nicht die stetige Konfrontation.

„Er hat Europa und der Welt ein neues Gesicht gegeben“, sagte Theo Waigel, einer seiner damaligen Wegbegleiter, im vergangenen Jahr im Gespräch mit unserer Redaktion. Seine Politik war geprägt von "Vertrauen in die Zukunft, weniger Waffen in der Welt, einem friedlicheren Zusammenleben der Völker und der Hoffnung auf den ewigen Frieden", betont Waigel. An Gorbatschows Rat, dass nur Verhandlungen, nur die Treffen auf allen Ebenen positive Ergebnisse bringen könnten, hält sich Putin wohl nicht.

Der Tag: Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fließt erneut kein Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland. Nach Angaben des russischen Staatskonzerns Gazprom sollen die Gaslieferungen nach Deutschland für drei Tage gestoppt werden. Grund für die Unterbrechung seien Wartungsarbeiten an einer Kompressorstation, so das Unternehmen. Die Bundesregierung habe aber Zweifel an der Begründung für die Drosselung. Wie der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, mitteilte, seien die Wartungsarbeiten technisch nicht nachvollziehbar.

Die Lage: Nach viel öffentlicher Kritik und Streitereien wirkte die Atmosphäre der Bundesregierung bei ihrer zweitägigen Regierungsklausur auf Schloss Meseberg harmonisch und konstruktiv. Während Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Führungsstil von Kanzler Olaf Scholz (SPD) lobte, nahm Finanzminister Christian Lindner ( FDP) Vorschläge seines Parteikollegens Volker Wissing (FDP) hinsichtlich einer möglichen Alternative zum 9-Euro-Ticket entgegen. Wie die weitere Debatte über das dritte Entlastungspaket verlief, berichtet Stefan Lange hier.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), und Hubertus Heil (SPD), Arbeitsminister, vor Schloss Meseberg. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Die Region: Aufgrund der immens steigenden Heizkosten haben sich viele Städte und Gemeinden dazu entschieden, Gas zu sparen. Unter anderem auch die Stadt Nördlingen. Die Stadt hat die Entscheidung getroffen, die historischen Gaslaternen im Stadtgebiet nachts auszuschalten. Welche unangenehmen Folgen die nächtliche Abschaltung der Beleuchtung mit sich brachte, berichtet unsere Autorin Martina Bachmann hier.

Die vier Willkommens-Kitas im Herrenbach, in Göggingen und in Lechhausen dienen als Vorbereitung auf ein reguläres Betreuungsangebot. Momentan besuchen nahezu ausschließlich ukrainische Kinder die Gruppen.

Eindrücke vom Besuch in der neuen Willkommens-Kita im Herrenbach, lesen Sie hier.

