Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Scorpions landeten mit „Wind of Change“ 1990 einen Welthit. Das Lied verlieh der Stimmung des Aufbruchs, des Wandels und des Friedens damals Ausdruck. Die Band hat auch oft und gerne in Russland gespielt. Wenn sie nun bald wieder auf Welttournee gehen, finden die Scorpions angesichts des russischen Angriffskriegs eine andere Welt vor. Warum für Sänger Klaus Meine das Lied dennoch relevanter denn je ist und warum er den Text mit neuen Zeilen zur Ukraine geändert hat, darüber haben er und seine Bandkollegen im Interview bei uns gesprochen.

Der Tag: Jetzt wehen 31 Flaggen vor dem Hauptquartier der Nato in Brüssel. Am Dienstag wurde Finnland offiziell zum Mitglied des Verteidigungsbündnisses. „Ein Symbol der Einheit und Solidarität“ nannte es Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Unsere Korrespondentin Katrin Pribyl hat die Zeremonie vor Ort verfolgt, bei der mehr als einmal von einem „historischen Tag“ die Rede war. Auch angesichts der langen Grenze zu Russland genießt Finnland nun den Schutz der Verbündeten. Was künftig im Rahmen der Beistandspflicht gilt, warum Finnland aber auch ein Zugewinn für die Nato ist und wie es mit dem Beitrittsgesuch Schwedens weitergeht, das lesen Sie hier.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Das belarussische Militär beginnt seine Ausbildung an taktischen Atomwaffen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Minsk am Dienstag mit. Kremlchef Wladimir Putin hatte erst kürzlich die Stationierung taktischer Atomwaffen in der Nachbarrepublik angekündigt. Der von Moskau abhängige Machthaber in Minsk, Alexander Lukaschenko, drohte dem Westen später mit dem Einsatz der Raketen, falls dieser Belarus überfallen und vernichten wolle. Das Training findet auf einem russischen Truppenübungsplatz statt.

Bild des Tages:

Foto: Geert Vanden Wijngaert, dpa/AP

Finnland sitzt nun mit am Tisch: Lars Lokke Rasmussen (Mitte links), Außenminister von Dänemark, gibt Pekka Haavisto, dem Außenminister von Finnland, die Hand. Mit dem Beitritt am Dienstag ist das nördliche Land der insgesamt 31. Mitgliedsstaat der Nato.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zahlreiche Tarife für Strom und Gas liegen längst wieder unter der gesetzlichen Energiepreisbremse. Ein Wechsel kann bis zu 950 Euro sparen.

Strom und Gas werden deutlich billiger – so können Verbraucher profitieren

In Deutschland breitet sich die Anastasia-Bewegung immer weiter aus. Hinter der Fassade der Naturverbundenheit steckt eine gefährliche Ideologie.

Anastasia-Bewegung: Sekte aus Russland breitet sich in Deutschland aus

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.