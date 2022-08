Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wenn Deutschland im Herbst und Winter mit Energieknappheit zu kämpfen hat, könnte es ein Bundesland stärker treffen als die anderen: Bayern. Der Freistaat hängt sehr stark am russischen Erdgas – sowohl Privathaushalte als auch die Industrie. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Anfälligkeit des bayerischen Energiesystems deutlich gemacht. Doch warum ist Bayern eigentlich so abhängig? Meine Kollegin Sarah Ritschel und mein Kollege Michael Kerler haben sich auf Spurensuche begeben.

Der Tag: Vor der Großstadt Donezk im Osten der Ukraine liefern sich Ukrainer und Russen schwere Kämpfe. Moskautreue Truppen versuchen, das ukrainische Militär aus seinen Stellungen in den Vororten zu vertreiben, wie übereinstimmend aus den Militärberichten beider Länder hervorgeht. In der Nacht soll um die Ortschaft Pisky gekämpft worden sein, die westlich des ehemaligen Flughafens von Donezk liegt. Auch die südwestlich von Donezk liegenden Ortschaften Marjinka und Krasnohoriwka gerieten ukrainischen Angaben zufolge zuletzt unter intensiven Beschuss. Zudem wurde das Zentrum der Stadt Awdijiwka beschossen.

Derweil nimmt die Erweiterung der Nato immer konkretere Formen an: Einschließlich den USA geben 23 der 30 Nato-Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beitritt von Schweden und Finnland zur Nato. Deutschland hatte dies bereits Anfang Juli getan. Gestern Abend kam auch Italien dazu.

Die Lage: Während Russlands Machthaber Putin die Ukraine physisch angreifen lässt, führt er mit dem Westen einen Wirtschaftskrieg. Der Westen hat nach dem Kriegsbeginn Russland mit Sanktionen belegt, Putin liefert im Gegenzug immer weniger Gas. Top-Ökonom Gabriel Felbermayr sieht den Westen dabei im Vorteil: "Ein Blick auf Wirtschaftswachstum und Inflation genügt, um klar festzustellen: Russland leidet unter dem Wirtschaftskrieg deutlich mehr als die Eurozone", sagt er im Interview mit Stefan Stahl. Darin äußert er sich auch zu den Themen Inflation, Energie und einem mutmaßlich harten Winter.

Die Region: Frieden, das war für die jungen Generationen – zumindest in Europa – eine Selbstverständlichkeit. Ein Trugschluss, wie sich im Februar schmerzlich herausstellen sollte. Eine Stadt, die schon immer eine besondere Beziehung zum Frieden hat, ist Augsburg. Am Montag ist wieder Friedensfest – ein Feiertag, den sonst niemand hat. Und der in diesen Zeiten noch einmal eine ganz besondere Bedeutung erhält. Natürlich ist auch die Ukraine Teil des diesjährigen Friedensfestes.

