Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. August

Im Sommer 2020 überlebte er nur knapp einen Nervengasanschlag: Alexej Nawalny gilt häufig als schärfster Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nun verurteilte ein russisches Gericht den bereits seit 2021 inhaftierten Kremlgegner zu insgesamt 19 Jahren Straflagerhaft. Bislang war er zu neun Jahren verurteilt. Die Begründung: Angeblicher Extremismus. "Es wird eine riesige Haftstrafe werden. Das, was man als 'stalinistische Haftstrafe' bezeichnet", hatte Nawalny am Donnerstag über sein Team ausgerichtet. Details zum Prozess und zur Verfassung Nawalnys gibt es in diesem Artikel.

Der Tag:

Am Wochenende gibt es in Saudi-Arabien ein Treffen ranghoher Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Ländern zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Bundesregierung will dabei Friedenspläne vorantreiben und auch im Globalen Süden möglichst viel Unterstützung für die Ukraine sichern. Noch sei es nicht sicher, ob China an dem Ukraine-Gipfeltreffen teilnimmt.

Ein russisches Landungsschiff soll laut ukrainischen Angaben bei einem Drohnenangriff schwer beschädigt worden sein. Das soll auch ein Video des Einsatzes zeigen. Laut den offiziellen russischen Angaben habe das Schiff allerdings keinen Schaden genommen. Selbst russische Militärblogger, die den Krieg befürworten, schreiben allerdings über Beschädigungen und veröffentlichten Videos und Fotos von dem Schiff.

Die Lage: Während es häufig darum geht, wer welche Waffen an die Ukraine liefert, hat Russland mehreren afrikanischen Ländern großzügige Waffenlieferungen versprochen. Das wird im Kontext des Putschs in Niger jetzt relevant, wie unser Autor Christian Putsch schreibt.

Bild des Tages:

Foto: Uncredited, dpa

Zerstörte Gebäude gehören inzwischen zum Alltag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Olaf Scholz´ bisherige Kanzlerschaft wurde vom Ukraine-Krieg entscheidend geprägt. Besonders seine "Zeitenwende"-Rede wird wohl in die Geschichte eingehen. Haben Sie Fragen an den Kanzler? Dann schicken Sie uns diese vorab oder stellen Sie sie bei unserem Format AZ-Live, bei dem Olaf Scholz am 18. August dabei sein wird.

