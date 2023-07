Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Nato hat den Vertrag mit Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 64-jährige Norweger hatte im Vorfeld eigentlich erklärt, keine weitere Amtszeit anzustreben. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der vielen Aufgaben des Militärbündnisses erklärte sich Stoltenberg allerdings zu einer weiteren Verlängerung bereit, hieß es aus seinem Umfeld. Bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde der Vertrag verlängert. Stoltenberg ist seit neun Jahren Generalsekretär der Nato. Die 31 Mitgliedstaaten des Militärbündnisses konnten sich zuletzt nicht auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger verständigen.

Der Tag:

In der Nacht zum Dienstag hat es Angriffe auf ukrainische Städte im Süden und Osten des Landes gegeben. Die Staatsanwaltschaft in der Stadt Cherson teilte am Morgen mit, dass bei einem russischen Artillerieangriff zwei Menschen getötet wurden. Wie viele Verletzte es gebe, sei bisher unklar. An der nordöstlichen Grenze zu Russland sei die Zahl an getöteten Zivilisten bei einem Drohnenangriff vom Montag zudem auf drei angestiegen. Das teilte die Stadt Sunny mit und ordnete für Dienstag einen Tag der Trauer an. Mindestens 31 Verletzte wurden in Perwomajskyj im Osten der Ukraine registriert. Das meldete der Gouverneur der Oblast Charkiw, Oleh Synjehubow, per Telegram. Die Explosion soll durch Granaten verursacht worden sein. Die Stadt liegt allerdings mehr als 100 Kilometer von der Front entfernt.

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, habe in der Nacht zum Dienstag außerdem ein Drohnenangriff auf Moskau verhindert werden können. Demnach schoss die Luftabwehr vier Drohnen ab und zerstörte eine weitere elektronisch. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass mitteilte, sei niemand in der russischen Hauptstadt zu Schaden gekommen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Bei einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich Wolodymyr Selenskyj für die deutschen Waffenlieferungen bedankt. Der ukrainische Präsident betonte insbesondere die Hilfe bei der Flugabwehr. Selenskyj bezeichnete die unter deutscher Federführung entwickelten Iris-T-Systeme für die nahe Flugabwehr als brillant. Außerdem lobte er die Lieferung des US-amerikanischen Raketensystems Patriot.

In Berlin hat sich die Bundesregierung unterdessen auf den Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. Das Verteidigungsministerium bekommt 1,7 Milliarden Euro mehr. Mit dem zusätzlichen Geld sollen allerdings keine neuen Waffen gekauft werden. Dafür steht weiterhin das 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen bereit.

Dass ukrainische Geflüchtete und Russlanddeutsche trotz des Angriffskriegs viele Gemeinsamkeiten haben, haben Menschen in Neugablonz im Allgäu bewiesen. Im Frühjahr 2022 irritierte ein prorussischer Autokorso noch viele Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes. Mittlerweile unterstützen Russlanddeutsche ukrainische Geflüchtete in einem Verein. Viele teilten die russische Sprache und den orthodoxen Glauben, wie mein Kollege Tobias Schuhwerk berichtet.

Bild des Tages:

Wladimir Putin (rechts), Präsident von Russland, nimmt an einer Unterzeichnungszeremonie während eines Treffens der Staatsoberhäupter der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) per Videokonferenz aus dem Kreml teil. Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa-Bildfunk

Wladimir Putin beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit: Der russische Präsident hat das Treffen mit asiatischen Staaten in Usbekistan zum Anlass genommen, den Westen erneut für die russische Invasion in der Ukraine verantwortlich zu machen.

(mit dpa)

