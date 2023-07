Das Update zum Ukraine-Krieg vom 6. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

"Es klingt fast, als sei die Atombombe eine normale Kriegshandlung", das sind die Worte von Tobias Debiel, einem der führenden Friedensforscher Deutschlands und Mitherausgeber des Friedensgutachtens. Die Gefahr der Eskalation im Ukraine-Krieg verschärfe sich weiterhin und das betreffe nicht nur die Ukraine oder Russland. Sollte eine Bombe eingesetzt werden, würde sich dieser Krieg auf andere Regionen ausweiten, meint Debiel. Wichtig sei es, die Militärlogik der Friedenslogik gegenüberzustellen und den Blick fürs Ganze, wie beispielsweise die neuen Entwicklungen im Süden der Welt, nicht aus den Augen zu verlieren. Das sagte Debiel als Gast bei einem Vortrag in Augsburg. Meine Kollegin Stefanie Schoene war vor Ort, hier ihr Bericht: Deutschland bräuchte mehr Friedenslogik

Wie aktuell die Worte des Friedensforschers sind, zeigte sich am Donnerstag: Alexander Lukaschenko, Machthaber von Belarus verlegte russisch taktische Atomwaffen in sein Land, sie befänden sich nun unter sicherem Schutz. Die "militärische Spezialoperation" sei kein Grund für einen Atomschlag, jedoch droht er, als Antwort auf eine "Nato-Aggression" gegen Belarus oder Russland, gemäß seiner Sicherheitsdoktrin "Vergeltung zu üben".

Der Tag: Durch russischen Beschuss seien im südukrainischen Gebiet Cherson zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden, auch auf die gleichnamige Stadt seien 38 Geschosse abgefeuert worden sein. Laut dem ukrainischen Militärgouverneur Olexander Prokudin, wurden 84 russische Artillerieangriffe registriert. Auch auf die ukrainische Stadt Lwiw an der Grenze zu Polen erfolgte ein nächtlicher Raketenangriff. Hierbei seien Schäden an mehr als 50 Häusern entstanden, woraus laut Angaben mehr als 60 Menschen evakuiert und sieben gerettet worden seien.

Die Lage: Der Bundesnachrichtendienst (BND) steht weiterhin in Kritik, eine Grundsatzdebatte dreht sich nun um den Chef der Truppe. Intern sei schon die Demission des Präsidenten des BND, Bruno Kahl, gefordert worden seien. Es scheint aber nicht danach auszusehen, Unterstützung erhält er von der SPD, den Grünen, als auch der Union.

Gerhard Conrad, ein bekannter ehemaliger Mitarbeiter des BND, sieht den Grund für den Niedergang des BND in der Überregulierung und der chronischen Unterfinanzierung. Ähnlich sieht das die Opposition in Berlin. Im Parlament wird die Überregulierung des Nachrichtendienstes seit Jahren bemängelt. Auch der ehemalige BND-Präsident Schindler kritisiert: "Die Mutation von einem operierenden Nachrichtendienst in eine mit sich selbst beschäftigte Verwaltungsbehörde ist politisch gewollt. Die Gesetzesänderung der letzten Jahre haben doch genau dies bewirkt." Mein Kollege Simon Kaminski liefert die Details zur Debatte.

Bild des Tages:

Rettungskräfte versammeln sich vor beschädigten Gebäuden in Lwiw, während die Suche nach Opfern nach dem Raketenangriff am Donnerstagmorgen weitergeht. Foto: Mykola Tys, AP/dpa

(mit dpa)

