Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. Oktober

"Es besteht die Gefahr, dass der internationale Rückhalt bröckelt, dass man die Ukraine verbluten lässt" befürchtet der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter und fordert die Bundesregierung auf, bei der Unterstützung der Ukraine das Tempo zu erhöhen. Doch die Unterstützung für die Ukraine ist keineswegs so stabil, wie sich das angegriffene Land das wünscht: So wird etwa in Polen über das Ende der Waffenlieferungen debattiert. Welche Länder der Ukraine zukünftig ihre Unterstützung versagen könnten, lesen Sie hier. Diese Risse im Zusammenhalt für die Ukraine zeigen sich auch anderswo. Das berichtet auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Interview mit der Redaktion betonte.

Der Tag: Der Ukraine fliegt immer häufiger Angriffe auf den Aggressor Russland. So habe das russische Militär in der Nacht nach eigenen Angaben zahlreiche Drohnenangriffe auf russischem Staatsgebiet abfangen müssen. Über 30 Flugkörper seien über den Gebieten Belgorod, Brjansk und Kursk abgewehrt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Die EU- und Nato-Staaten Estland und Lettland investieren vor dem Hintergrund des Krieges von Russland gegen die Ukraine weiterhin viel Geld in die Ausstattung und Modernisierung ihrer Streitkräfte. Das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen unterschrieb einen Vertrag mit Herstellern von Militärfahrzeugen über Lieferungen über einen Zeitraum von sieben Jahren und im Wert von 693 Millionen Euro.

Die Lage: Die USA könnten die Pole-Position als Partner der Ukraine aufgeben. US-Präsident Joe Biden hat zwar 24 Milliarden Dollar an Geldern beim US-Kongress beantragt, doch es bestehen Zweifel, dass sie auch fließen werden. Was das mit dem gegenwärtigen Durcheinander im Kongress zu tun hat und wer Experten zufolge künftig die finanzielle Hauptlast der Hilfe für die Ukraine tragen könnte, erklären Karl Doemens und Stefan Küpper.

Im November 2024 steht in den USA die Präsidentschaftswahl an. Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine Wahlniederlage gegen Joe Biden nie verwunden und sich radikalisiert. Ein Teil der Republikaner ist ihm gefolgt. Ein Comeback des 77-Jährigen ist nicht ausgeschlossen. Das hätte schwerwiegende Folgen für die Sicherheit des Westens, analysiert Simon Kaminski.

Bild des Tages:

Kate (rechts), Prinzessin von Wales, bastelt mit einem Mädchen, als sie das Gemeindezentrum "Vsi Razom", das ukrainische Flüchtlinge bei ihrer Integration unterstützt, besucht. Foto: Chris Jackson, PA Wire/dpa

Zwei Frauen haben im britischen Bracknell ein Gemeindezentrum gegründet, in dem Geflüchtete aus der Ukraine Unterstützung bei der Integration erhalten. Prinzessin Kate besuchte die Einrichtung.

Die ärztliche Versorgung von geflüchteten Menschen lässt in Augsburg zu wünschen übrig. Die Grünen-Stadträtin und Sozialpädagogin Melanie Hippke, die derzeit eine ukrainische Familie betreut, berichtet von ihren Erfahrungen.

Ärztlicher Versorgungsmangel? Warum Flüchtlinge oft durch das Raster fallen

