Das Update zum Ukraine-Krieg vom 5. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wird in diesem Jahr die dunkle Jahreszeit noch etwas dunkler als sonst? Das befürchten jedenfalls jene, die eine längere Laufzeit der Atomkraftwerke fordern. Sie warnen vor einem Blackout – also einem längeren, großflächigen Stromausfall – in Deutschland. Aber wie realistisch ist ein solches Schreckensszenario? Politik-Chef Michael Stifter hat bei einem Experten nachgefragt. Der sieht zwar keinen Anlass zur Panik, sagt aber auch: "Die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout wird größer."

Der Tag: Drei Getreidefrachter sind aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen ausgelaufen. "Aus den Häfen von Groß-Odessa ist die erste Karawane mit ukrainischem Getreide aufgebrochen", teilt Infrastrukturminister Olexandr Kubrakow auf dem Telegram-Kanal der Behörde mit. Insgesamt befinden sich an Bord der drei Schiffe 57.000 Tonnen Mais.

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste gefährden derweil Aktionen der russischen Streitkräfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Die Russen setzten wohl Artillerieeinheiten in den an das Kraftwerk angrenzenden Gebieten ein, um ukrainische Regionen westlich des Dnipro-Flusses anzugreifen. Womöglich nutzten sie dabei den Hochsicherheitsstatus des Kraftwerkgeländes aus, um sich und ihre Ausrüstung vor nächtlichen ukrainischen Gegenangriffen zu schützen, hieß es. Mit sechs Blöcken und einer Leistung von 6000 Megawatt ist das Werk in der Stadt Enerhodar in der Oblast Saporischschja das größte Atomkraftwerk Europas.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Deutschland nimmt in der Energiekrise eine ungewohnte Rolle ein: War es bislang meist die Bundesrepublik, die den Daumen hob oder senkte, wenn andere europäische Länder in Not geraten waren, bittet nun Berlin um die Solidarität der Nachbarinnen und Nachbarn. Weil Deutschlands Gasspeicher zu wenig gefüllt sind, sollen auch andere EU-Staaten Energie sparen. Die Idee kommt dort zwar nicht wirklich gut an, doch meine Kollegin Margit Hufnagel vermutet: Die meisten Länder werden sich am Ende solidarisch zeigen.

Die Region: Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine – die Wirtschaft in der Region ist weitestgehend unfallfrei durch die großen Krisen manövriert. Und trotzdem hakt es, hat mein Kollege Michael Kerler herausgefunden. Zwar sind die Auftragsbücher voll, doch der Materialmangel macht den Firmen zu schaffen. Ein Drittel der Betriebe bekommt bestimmte Produkte überhaupt nicht mehr. Und dann ist da noch das Thema Gas.

Das könnte Sie auch interessieren:

Glasflaschen sind aktuell schwer lieferbar. Davon sind unter anderem die Weinhändler betroffen. Auch in Neuburg spüren die Betreiber der Handlung "Bergbauer" die Veränderungen.

Mangelware Glasflaschen: Weinhändlerin spürt Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.