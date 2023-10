Das Update zum Ukraine-Krieg vom 5. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Auch die Zivilistinnen und Zivilisten sind vor den russischen Raketen nicht sicher. Diese traurige Gewissheit bestätigte sich am Donnerstag zum wiederholten Male. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind ukrainischen Behördenangaben zufolge bei einem russischen Angriff mindestens 49 Menschen getötet worden. Unweit der Stadt Kupjansk seien im Ort Hrosa ein Café und ein Lebensmittelgeschäft getroffen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Sie veröffentlichte auch Fotos und ein Video, die Trümmerberge und reglos am Boden liegende Menschen zeigen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf Telegram von einem "demonstrativ grausamen russischen Verbrechen". Der russische Terror müsse gestoppt werden. Wer Russland etwa bei der Umgehung von Sanktionen helfe, sei mitschuldig. Selenskyj war am Morgen in Spanien angekommen, um in der Stadt Granada am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilzunehmen. Dort bespricht er mit den europäischen Staatschefs die weitere Hilfe für die Ukraine.

Der Tag: Bundeskanzler Olaf Scholz will trotz aller Forderungen des angegriffenen Landes vorerst keine Marschflugkörper vom Typ Taurus in das Kriegsgebiet liefern. Stattdessen soll Deutschland die ukrainischen Streitkräfte weiter vor allem mit Luftabwehrsystemen und Artillerie in ihrem Kampf gegen die russischen Angreifer unterstützen. Warum die Bundesregierung weiterhin darauf beharrt, die Raketen nicht zu liefern, das beleuchtet mein Kollege Bernhard Junginger.

In seinem Kommentar dazu, den Sie hier lesen können, kritisiert unser Autor zudem, dass das Zögern von Scholz die Ukraine wertvolle Zeit koste - und Deutschland sich nicht weiter hinter dem großen Partner USA verstecken dürfe.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Viele Politikerinnen und Politiker in der Europäischen Union fordern rasche Aufnahmegespräche mit der Ukraine. Doch der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnt im Interview mit unserer Redaktion, man dürfe "den Menschen in der Ukraine, die bis zum Hals im Leid stecken, keine falschen Versprechungen machen". Er sei "sehr erbost über einige Stimmen in Europa, die den Ukrainern vorgaukeln, sie könnten sofort Mitglied werden. Das wäre weder gut für die EU noch für die Ukraine." Wie der Luxemburger das erklärt und wie er in dieser Hinsicht über seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen denkt, lesen Sie hier im kompletten Interview.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht mit Journalisten bei seiner Ankunft in Granada. Foto: Álex Zea, Europa Press/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kam am Donnerstag im spanischen Granada an, wo das Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) stattfindet. Staats- und Regierungschefs aus insgesamt rund 50 Ländern wurden erwartet.

In den USA wurde der republikanische Parlamentspräsident Kevin McCarthy abgesetzt. Das Chaos irritiert auch das politische Berlin – auch aus Sorge um Ukraine-Hilfen.

Liefern die USA weiterhin Waffen in die Ukraine?

