Das Update zum Ukraine-Krieg vom 5. September

Bis das Haus Gertrud umgebaut werden sollte, befand sich eine Dementenwohngruppe in dem zweistöckigen Bau in der Königsbrunner Blumenallee. Doch dann begann der Krieg in der Ukraine – der Umbau wurde vorerst auf Eis gelegt, stattdessen wurden kurzfristig Flüchtlinge in dem Haus untergebracht. Rund 25 ukrainischen Geflüchtete leben nun seit Anfang Juni im Haus Gertrud als Mehrgenerationen-WG. Eine von ihnen ist die Ukrainerin Halyna. "Die Wohnungssuche ist für uns besonders schwer, weil unser Sohn Sascha im Rollstuhl sitzt und wir daher eine barrierefreie Wohnung in der Nähe der Schule brauchen", sagt sie. Sie hat im Haus Gertrud gemeinsam mit ihrem Mann Oleksii und ihren anderen drei Kindern ein erstes Zuhause gefunden. Meine Kollegin Paula Binz war vor Ort in Königsbrunn und beschreibt, wie die Bewohnerinnen und Bewohner des Haus Gertrud ihre Zukunft in Deutschland sehen und welche Schwierigkeiten vor ihnen stehen.

Der Tag: Im Ukraine-Krieg ist Europas größtes Atomkraftwerk erneut ins Visier geraten. Im von russischen Truppen besetzten AKW Saporischschja mussten am Montag infolge von Beschuss erneut alle Reaktoren heruntergefahren werden. Laut dem AKW-Betreiber führte der Brand der Hochspannungsleitung zur Notabschaltung des letzten in Betrieb befindlichen Blocks sechs. Block fünf war bereits am Samstag abgeschaltet worden. Aktuell bestehe die Gefahr, gegen den Strahlen- und Brandschutz zu verstoßen, hieß es weiter. Innerhalb der vergangenen drei Tage wurden laut Betreiber alle fünf Hochspannungsleitungen zum AKW und dem nahen Wärmekraftwerk durch Artilleriebeschuss beschädigt. Es bestehe keine Verbindung mehr zum ukrainischen Stromnetz.

Der vorläufige Lieferstopp Russlands über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 ließ den europäischen Gaspreis am Montag nach oben schnellen. Am Vormittag sprang der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um etwa 72,5 Euro auf zuletzt 281 Euro je Megawattstunde. Das waren rund 35 Prozent mehr als am Freitag. Der TTF-Kontrakt wird häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau verwendet. Ausschlaggebend für den Preissprung zum Wochenstart war, dass Russland seine Erdgaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen lässt. Es wird vermutet, dass Russland den Westen damit im Ukraine-Konflikt noch mehr unter Druck setzen will. Zuletzt waren die Erdgaspreise spürbar gefallen. Auslöser war, dass die Auffüllung der Erdgasspeicher in Europa schneller als geplant vonstatten geht.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Könnte Deutschland im Winter der Strom knapp werden? Das sollte ein zweiter Stresstest zeigen. Dabei wurde überprüft, wie die Sicherheit der Stromversorgung bei Auswirkungen der aktuell angespannten Lage auf den Energiemärkten beeinträchtigt werden könnte. Nach einem ersten Stresstest, der von März bis Mai durchgeführt wurde, hatte Habeck noch Entwarnung geben können. Doch der neue Test mit strengeren Vorgaben hat zu einem anderen Ergebnis geführt. Jetzt hat er angekündigt, dass zwei Atomkraftwerke als Reserve dienen sollen.

Die Bundesregierung hat ein Bündel aus Maßnahmen geschnürt, um die Folgen des Krieges in der Ukraine für die Bevölkerung abzufedern. Doch wie die Wohltaten finanziert und konkret unters Volk gebracht werden sollen, müssen SPD, Grüne und FDP noch klären.

Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.