Das Update zum Ukraine-Krieg vom 5. September

Ab Sonntag findet im ostrussischen Wladiwostok die Investitionskonferenz "Eastern Economic Forum" statt. Zu dem Treffen soll laut den US-amerikanischen Zeitungen New York Times und Washington Post auch ein überraschender Stargast reisen: der "Oberste Führer" Nordkoreas, Kim Jong-un. Kim soll mit Russlands Regierungschef Wladimir Putin einen Waffendeal aushandeln, auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Warum ein Abkommen für beide Seiten ein Coup wäre, hat unser Ostasien-Korrespondent Felix Lill erörtert.

Der Tag: Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat erstmals Munition für den Flugabwehr-Panzer Gepard an die Ukraine geliefert. Eine erste Charge sei auf den Weg gebracht worden, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Es sollen weitere Chargen folgen, bis Jahresende insgesamt 40.000 Schuss. Der Bund bezahlt die Munition, er hat der Ukraine bereits 46 Gepard-Panzer überlassen und sechs weitere zugesagt. Insgesamt hat Rheinmetall einen Auftrag über 300.000 Gepard-Schuss bekommen.

Die Lage: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die ukrainischen Verluste seit Beginn der Gegenoffensive Kiews auf mehr als 66.000 Soldaten beziffert. Daneben habe die Ukraine auch gut 7600 Waffensysteme eingebüßt, sagt Schoigu bei einer Videokonferenz des Ministeriums. Unabhängig lassen sich die Angaben der Kriegsparteien nicht prüfen.

Gleichzeitig sollen sich die ukrainischen Truppen im Süden des Landes nach mehr als drei Monate langen Kämpfen durch die erste und angeblich am stärksten mit Minenfeldern, Gräben und Feuernestern befestigte Verteidigungslinie der Russen gekämpft haben. Nach US-Generalstabschef Mark Milley verkündete den Durchbruch am Samstag auch der Kommandierende des entscheidenden Frontabschnitts, Olexander Tarnawskyj. Einzelne Frontberichte sprechen von einer schweren Lage für Moskau.

Bild des Tages:

Hennadiy Techyna ist einer von mehr als 20.000 amputierten Soldaten, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hervorgebracht hat. Foto: Evgeniy Maloletka

Während weiterhin der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und deren Gegenoffensive wüten, arbeitet Hennadiy Techyna bei einer Übung im Rehabilitationszentrum Superhumans in Wynnyky an seiner Rehabilitation. Der Soldat der Internationalen Legion ist einer mehr als 20.000 amputierten Soldaten aus der Ukraine, von denen viele auch unter psychischen Traumata aus ihrer Zeit an der Front leiden.

Mit Frans Timmermans und Margrethe Vestager verliert die EU-Kommission in Brüssel zwei der profiliertesten Köpfe. Kritiker machen EU-Chefin Ursula von der Leyen dafür mitverantwortlich:

Von der Leyen laufen die Kommissare davon

(mit dpa)

