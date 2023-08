Das Update zum Ukraine-Krieg vom 6. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

In Saudi-Arabien findet derzeit eine internationale Ukraine-Konferenz statt. An dem Treffen in Dschidda nehmen neben Vertretern der Ukraine beispielsweise auch die USA, China und Deutschland teil. An Russland, das den Krieg gegen das Nachbarland am 24. Februar 2022 begonnen hatte, ging keine Einladung.

Wolodymyr Selenskyj hat das Treffen in seiner abendlichen Videobotschaft vom Samstag mit Lob bedacht. Bei dem Treffen geht es auch um Selenskyjs "Friedensformel". Einer ihrer Kernpunkte ist der Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock lobte das Treffen. Sie sagte: "Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine." Selenskyj habe mit seiner Friedensformel einen "ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt".

Der Tag: Unterdessen hat Russland eigenen Angaben zufolge einen erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Die Drohne sei am Sonntagvormittag bei der Stadt Podolsk im südlichen Moskauer Gebiet von der Luftverteidigung zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Es habe weder Verletzte noch Schäden gegeben.

Moskau war zuletzt wiederholt zum Ziel mutmaßlich ukrainischer Drohnenangriffe geworden, bei denen unter anderem Hausfassaden im zentralen Wolkenkratzerviertel Moskwa City beschädigt wurden. In den meisten Fällen gab es keine Verletzten. Die Folgen der Drohnenangriffe auf Moskau stehen damit in keinerlei Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der von Russland angegriffenen Ukraine, wo bereits Tausende Zivilisten getötet wurden.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit heftigem Beschuss überzogen. Bis zum Sonntagmorgen seien 30 Marschflugkörper und 27 Kampfdrohnen abgewehrt worden, teilten die ukrainischen Luftstreitkräfte auf Telegram mit. Insgesamt habe die russische Armee in mehreren Angriffswellen 70 Geschosse abgefeuert, hieß es. Wo die Raketen und Drohnen niedergingen, die nicht abgefangen werden konnten, war zunächst nicht bekannt.

Bild des Tages:

Fumio Kishida (rechts), Japans Premierminister, hält eine Schweigeminute während einer Zeremonie zum Jahrestag des Atombombenabwurfs vor 78 Jahren im Hiroshima Peace Memorial Park. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP, dpa

Vertreter aus 111 Ländern und der Europäischen Union nahmen in diesem Jahr an der Gedenkzeremonie in Hiroshima teil, so viele wie nie zuvor. Wie im vergangenen Jahr waren Russland und Belarus wegen des Krieges gegen die Ukraine nicht zu der Gedenkzeremonie eingeladen. Rund 50.000 Menschen nahmen daran teil.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vor 78 Jahren traf die erste amerikanische Atombombe mit dem Namen "Little Boy" die japanische Stadt Hiroshima. Bei der Gedenkfeier rief der Bürgermeister der Stadt die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Theorie der nuklearen Abschreckung zu verwerfen.

Atombombenabwurf über Hiroshima jährt sich zum 78. Mal

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.