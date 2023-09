Das Update zum Ukraine-Krieg vom 6. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

In der umkämpften ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind offiziellen Angaben zufolge durch russischen Beschuss eines Marktplatzes mindestens 16 Menschen getötet worden. "Darunter ist auch ein Kind", teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal auf der Plattform X mit. Weitere 20 Personen seien verletzt worden.

Der Tag: Mit Mette Frederiksen und Antony Blinken sind zwei hochrangige politische Verbündete der Ukraine in Kiew angekommen. Dänemark unter Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gilt als entschiedener Unterstützer der Ukraine. Das Land hatte im August angekündigt, Kiew 19 Kampfjets des Typs F-16 zur Verfügung zu stellen. In Kiew sagte Frederiksen heute, die Welt sehe die unglaubliche Kraft des ukrainischen Volkes und dessen Willen, Frieden nach Europa zurückzubringen: "Ihr Kampf ist unser Kampf." Auch der US-Außenminister Antony Blinken ist zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Für Blinken ist es der dritte Besuch seit dem russischen Einmarsch vor über 18 Monaten.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Bundesregierung hält an dem Vorhaben fest, eine Brigade mit rund 4000 deutschen Soldatinnen und Soldaten in Litauen zu stationieren. "Die Absicht ist unverändert", versichert ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Bis Jahresende werde man die Planungen abschließen, um im Jahr 2024 "möglichst bald" eine Verlegung der Einsatzkräfte vorzubereiten und durchzuführen.

Laut einer Umfrage des Spiegel innerhalb der Bundeswehr sei nur jeder fünfte Soldat bereit, freiwillig nach Litauen zu gehen. Wie das Vorhaben des Bundesverteidungsministers Boris Pistorius (SPD) im Juni zustande kam, hat unser Autor Christian Grimm zusammengefasst (aus dem Archiv).

Bild des Tages:

Ein Soldat der 3. separaten ukrainischen Angriffsbrigade ist in einem APC-Panzer in der Nähe von Bachmut zu sehen. Foto: Libkos/AP/dpa

Die Ostukraine bleibt weiter Schauplatz harter Kämpfe, russische Vorstöße treffen dort auf ukrainische Gegenoffensive. Auch die Region um Bachmut bleibt umkämpft, die Offensive der Ukraine soll aber offiziellen Angaben zufolge Landgewinne erzielt haben. Auf der ukrainischen Seite kämpft unter anderem die 3. Separatistenbrigade: Hier ist ein Soldat in einem APC-Panzer nahe der Frontlinie unterwegs.

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) hat in der Generaldebatte einen Deutschlandpakt vorgeschlagen, um das Land zu modernisieren. Zuvor kritisierte CDU-Chef Friedrich Merz den Haushaltsentwurf der Regierung.

Scholz verspricht nationalen Kraftakt für mehr Wachstum

(mit dpa)

