Das Update zum Ukraine-Krieg vom 8. Januar

Wie kaum eine andere Politikerin in Deutschland warb Sahra Wagenknecht seit Beginn des Krieges in der Ukraine für Verständnis gegenüber der Position Russlands. Jetzt gründet sie ihre eigene Partei. Auf einer Pressekonferenz hat Wagenknecht heute ihr Programm erläutert. Das sind die Eckpunkte.

Der Tag:

Am Morgen melden ukrainische Medien Explosionen um die südostukrainische Großstadt Dnipro. Beobachtern zufolge sind von knapp einem Dutzend strategischen Bombern Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. Ebenso seien Hyperschallraketen des Typs Kinschal (Dolch) im Einsatz. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst.

Die Lage: Die Ukraine ist im Kampf gegen Russland auch auf den Rückhalt Europas angewiesen. Jetzt könnte ausgerechnet einer Ratspräsident werden, der in der Vergangenheit Ukraine-Hilfen blockiert hat: Viktor Orbán. Warum? Das lesen Sie hier.

Bild des Tages:

Foto: Ukrainian Emergency Service, dpa

Auch auf die ukrainische Stadt Kriwyj Rih gab es russische Raketenangriffe. Ein Feuerwehrmann versucht, ein Feuer zu löschen.

