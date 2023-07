Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Vor rund einem Monat kam es zur Katastrophe in der Südukraine: Der Kachowka-Staudamm brach ein – mutmaßlich, weil er von russischer Seite gesprengt wurde. Danach wurden dutzende Orte überflutet, viele Menschen kamen ums Leben. Diejenigen, die noch in der Region leben, kämpfen nach wie vor mit den Folgen der Überschwemmung. Doch die beunruhigenden Nachrichten aus dem Kernkraftwerk Saporischschja überschatten den Wiederaufbau. Mein Kollege Cedric Rehman hat sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht und mit Bewohnerinnen und Bewohnern gesprochen. Seine Reportage aus dem Flutgebiet lesen Sie hier.

Der Tag: Nach den Berichten über eine mögliche Lieferung von Streumunition aus den USA an die Ukraine hat die Bundesregierung Verständnis für einen solchen Schritt signalisiert. Zwar sei Deutschland dem internationalen Abkommen zur Ächtung dieser Munition beigetreten, doch "wir sind uns sicher, dass sich unsere US-Freunde die Entscheidung über eine Lieferung entsprechender Munition nicht leicht gemacht haben", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag. Die Streumunition würde von der Ukraine in "einer besonderen Konstellation" verwendet, "zum Schutz der eigenen Zivilbevölkerung". Hebestreit sagte weiter: "Wir sollten uns also auch noch mal vergegenwärtigen, dass Russland in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits in großem Umfang Streumunition eingesetzt hat." Das UN-Menschenrechtsbüro äußert sich dagegen besorgt, falls die USA die Munition tatsächlich liefern sollten.

Die Lage: Mehr als 9000 Zivilistinnen und Zivilisten sind seit der russischen Invasion in der Ukraine bislang ums Leben gekommen. Das teilten die UN-Menschenrechtsexperten am Freitag mit, die auf einer Beobachtungsmission in der Ukraine sind. Mehr als 500 Minderjährige seien unter den Opfern. Die tatsächlichen Zahlen könnten sogar noch weitaus höher liegen, denn die Expertinnen und Experten der Vereinten Nationen zählen nur Todesfälle, die sie selbst unabhängig überprüfen und bestätigen können.

Bild des Tages:

An einer Gedenkstätte haben sich Regentropfen auf die Fotos von ukrainischen Soldaten gelegt, die im Krieg Russlands gegen die Ukraine gefallen sind. Foto: Jae C. Hong, dpa/AP

Zehntausende ukrainische Soldatinnen und Soldaten sind seit Beginn des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine gestorben. An einer Gedenkstätte in Kiew wurden Fotos von einigen der gefallenen Kämpfer aufgestellt.

(mit dpa)

