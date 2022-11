Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Viereinhalb Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern fehlt aktuell der Strom. Denn Russland greift gezielt die Infrastruktur des Landes an. Inzwischen sind nach Angaben der ukrainischen Regierung landesweit 40 Prozent der Energieinfrastruktur beschädigt. Das trifft auch die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew – doch unterkriegen lassen sie sich nicht. Mein Kollege Cederik Rehman hat mit Betroffenen gesprochen und beschreibt in seiner Reportage, wie das vom Krieg geplagte Land der Energiekrise trotzt.

Der Tag: Mit scharfen Worten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj iranische Waffenlieferungen an Russland kritisiert. Teherans Eingeständnis, Moskau nur einige wenige Drohnen geliefert zu haben, bezeichnete Selenskyj als Lüge. Es würden täglich mehrere iranische Drohnen abgeschossen, betonte er. Ohne die Unterstützung Teherans für Moskau "wären wir schon näher an einem Frieden", sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. Ohne die Einmischung Teherans wäre auch eine Lösung für die weltweite Nahrungsmittelkrise oder die Energiekrise greifbarer, argumentierte er weiter. Unterdessen erhielt die Ukraine für den Schutz gegen Raketen und Drohnen weitere westliche Flugabwehrsysteme.

Zur Stärkung der Luftabwehr schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Montag auf Twitter: "Schaut, wer hier ist!" Dazu veröffentlichte der 56-Jährige Bilder, die ihm zufolge bodengestützte Luftverteidigungssysteme des Typs Nasams und Aspide aus US-amerikanischer und italienischer Produktion zeigten. "Wir werden damit weiterhin gegnerische Ziele abschießen, die uns angreifen", betonte Resnikow. Der Minister dankte Norwegen, Spanien und den USA für die Lieferung der Systeme. Deutschland hatte Kiew im Oktober das moderne Luftabwehrsystem Iris-T geliefert.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen.

Die Lage: Die diplomatischen Beziehungen zwischen westlichen Ländern und Russland haben seit dem Angriff auf die Ukraine einen Tiefpunkt erreicht. Doch noch gibt es Kommunikationskanäle. So führte US-Präsident Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan laut Medienberichten zuletzt Geheimgespräche mit Putin-Vertrauten. Um eine Beilegung des Krieges in der Ukraine soll es dabei aber nicht gegangen sein – vielmehr soll Sullivan die Kreml-Funktionäre vor einer Eskalation des Krieges gewarnt haben.

Bild des Tages:

Foto: Bernat Armangue, AP/dpa

Eine Frau steht vor der "Gedenkmauer für die gefallenen Verteidiger der Ukraine im russisch-ukrainischen Krieg" in der Innenstadt von Kiew.

Das könnte Sie auch interessieren:

In einer Zeit multipler Krisen und einer drohenden Eskalation des Krieges in der Ukraine drohen die Geschichten der Menschen, der Pandemie Angehörige und Freunde verloren haben, unsichtbar zu bleiben.

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.