Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Seit mehr als eineinhalb Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriff. Auch Deutschland unterstützt das Land dabei mit Waffen. Muss die Ukraine dafür etwas bezahlen? Und woher kommen diese Waffen überhaupt? Alle Informationen finden Sie im Artikel von Viktoria Gerg.

Der Tag: Russland und die Ukraine haben bei gegenseitigen Drohnenangriffen in der Nacht und am frühen Morgen Infrastrukturobjekte im jeweils anderen Land beschädigt. In der Ukraine seien einmal mehr Hafenanlagen und ein Getreidesilo in der südukrainischen Region Odessa getroffen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Auf der Gegenseite wurde der Bahnhof der westrussischen Stadt Brjansk in Mitleidenschaft gezogen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfen bereit. Das US-Verteidigungsministerium in Washington teilte am Mittwochabend parallel zu dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Kiew mit, das neue Paket habe einen Umfang von 175 Millionen Dollar, was rund 163 Millionen Euro entspricht. Es beinhalte unter anderem Ausrüstung zur Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung, Munition für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und Artilleriemunition.

Erstmals geliefert wird auch Panzermunition mit abgereichertem Uran. Die Uranmunition ist für die US-Abrams-Panzer vorgesehen. Wegen seiner höheren Dichte als Stahl oder Blei hat abgereichertes Uran eine höhere Durchschlagskraft. Nach einem Gutachten des Wissenschaftlichen Ausschusses Gesundheit und Umweltrisiken der Europäischen Kommission (SCHER) von 2010 gibt es "keine Hinweise auf Umwelt- und Gesundheitsrisiken" durch abgereichertes Uran.

Lesen Sie dazu auch

Bild des Tages:

US-Außenminister Antony Blinken (Zweiter von links) besichtigt zusammen mit der amerikanischen Ukraine-Botschafterin Bridget Brink einen Bunker. Foto: Brendan Smialowski, Pool AFP/AP/dpa

Den ukrainischen Alltag lernte US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Kiew kennen: Gemeinsam mit der US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, besichtigte er einen Bunker.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vor wenigen Tagen sind in das Gebäude in Wörishofen 50 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingezogen. Derzeit wird verhandelt, ob ein weiterer Trakt angemietet wird.

Ziehen doch noch mehr Flüchtlinge in die Kneipp'sche Kinderheilstätte ein?

Weil sich ab 2025 der demografische Wandel erstmals gravierend bemerkbar macht, geht das Ifo-Institut von "spürbaren" Auswirkungen auf das Produktionspotenzial aus.

Deutschlands Wirtschaft steht vor schwierigen Jahren

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.