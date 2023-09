Das Update zum Ukraine-Krieg vom 8. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Bis Sonntag werden in Russland Kommunal- und Regionalwahlen abgehalten. Inmitten des seit mehr als anderthalb Jahren andauernden Angriffskriegs hat der Kreml auch in den annektierten ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson Scheinabstimmungen angesetzt. Die Ukraine fordert die internationale Gemeinschaft auf, die laufenden "gesetzwidrigen Wahlen" in den von Russland besetzten Gebieten nicht anzuerkennen. Die von der russischen Besatzungsmacht organisierten Abstimmungen haben international ohnehin keine Gültigkeit.

Der Tag: Bei erneuten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht offiziellen Angaben zufolge mindestens ein Mensch getötet und 60 weitere verletzt worden. Getroffen worden sei eine Polizeistation. Der Tote sei Polizist.

Auch im Gebiet Sumy im Norden der Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes ein Mann und eine Frau verletzt aus den Trümmern ihres zweigeschossigen Hauses geborgen worden. Insgesamt seien 20 Wohnhäuser und acht Fahrzeuge bei dem Raketenschlag beschädigt worden.

Die Lage: In Deutschland lebten einer Auswertung der Linksfraktion im Bundestag zufolge Ende Juni insgesamt rund 3,27 Millionen registrierte Geflüchtete mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus, davon etwa eine Million Menschen aus der Ukraine. Die Gesamtzahl lag demnach um 111.000 Menschen höher als nach der letzten Abfrage beim Bundesinnenministerium zum Ende des vergangenen Jahres. Unsere Autorin Sarah Ritschel beschreibt in ihrem Artikel, wieso auch die schutzbedürftigen ukrainischen Kinder das ohnehin strapazierte bayerische Schulsystem vor weitere Herausforderungen stellen.

Bild des Tages:

Die Sophienkathedrale in Kiew ist eine von 20 Kulturgütern in der Ukraine, die von der Unesco unter verstärkten vorläufigen Schutz gestellt wurde. Foto: Ukrinform/dpa

Kulturgüter und Gedenkstätten sind in Kriegen gelegentlich Ziele von Angriffen. Die UN-Kulturorganisation Unesco hat deshalb 20 Kulturgüter in der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs unter verstärkten vorläufigen Schutz gestellt, darunter die Sophienkathedrale in Kiew.

Der Westen verurteilt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch nicht alle Länder teilen diese Ansicht. Wer treibt noch mit Russland Handel, wer liefert Waffen und wer gilt als enger Verbündeter Russlands?

(mit dpa)

