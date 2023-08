Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

War Deutschland zu naiv im Umgang mit der russischen Führung? Der Journalist Markus Wehner hat in seinem Buch "Moskau-Connection" den Verflechtungen der von deutschen Politikerinnen und Politikern mit Russland nachgespürt. Und er sagt: Ja, Deutschland war naiv. Doch andere Staaten – die USA unter Obama beispielsweise – auch. Über einen möglichen Ausgang des Krieges sagt er: "Putin reagiert nur auf Macht, auf Stärke, auf Härte, aber nicht auf Kompromisse oder Kompromissangebote. Das wird von ihm als Schwäche empfunden." Und weiter: "Die einzige Antwort, die er ernst nimmt, ist Abschreckung durch militärische Härte." Lesen Sie hier das ganze Interview.

Der Tag: Mehrere Staaten in Osteuropa setzen aktuell Truppen in Bewegung. Polen beispielsweise verkündete, seine Militärpräsenz an der Grenze zu Belarus zu stärken. Drei Jahre nach der als gefälscht geltenden Präsidentschaftswahl in Belarus haben die Baltenstaaten und Polen die "Mittäterschaft" der autoritären Führung in Minsk im Ukraine-Krieg verurteilt.

Russland indes kündigte eine Truppenverstärkung an den "Westgrenzen" an. Verteidigungsminister Sergej Schoigu wolle die "Stärkung der Truppengruppierungen der Armee der Russischen Föderation an unseren Westgrenzen" erörtern, sagt er laut der Nachrichtenagentur Interfax. Welche Gebiete er genau meint, sagt der Minister nicht.

Die Lage: Zum Krieg in der Ukraine wurden einige historische Parallelen gezogen. Eine davon ist noch gar nicht so lange her: der Südkaukasuskrieg. Georgien verlor damals die Kontrolle über Südossetien und Abchasien, Russland stationierte dort Truppen und erkannte unter internationalem Protest die Regionen als unabhängige Staaten an. Heute vergleicht Moskau die Lage mit dem Krieg in der Ukraine.

Bild des Tages:

Foto: Pool Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire, dpa

Präsident Selenskyj hält in seinem Büro eine Telefonkonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte ab, um über F-16-Kampfflugzeuge und zusätzliche Militärhilfen zu sprechen.

(mit dpa)

