Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wie genau es mit der russischen Söldnergruppe Wagner nach dem Putschversuch Jewgeni Prigoschins im Juni weitergeht, ist noch unklar. Diese Unsicherheit spiegelt sich im Afrika-Geschäft von Privatarmeen wider. Mehrere autokratische Staaten des Kontinents hatten zuvor auf Wagner und andere Söldnergruppen gesetzt. Doch der Putschversuch und der Preis der Privatsoldaten vergraulen die Kundschaft in Afrika, wie Christian Putsch berichtet.

Der Tag: Die Zahl der Todesopfer in Lyman ist auf neun gestiegen. Die Stadt, die im Osten der Ukraine liegt, war am Samstag stark von den russischen Truppen unter Beschuss genommen worden. Nach Angaben des Chefs der ukrainischen Militärverwaltung von Donezk, Pawlo Kyrylenko, seien explizit Wohnhäuser als Ziele ausgewählt worden. 12 Verletzte mussten medizinisch versorgt werden. Die Stadt Lyman wurde im Mai 2022, vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs, nach schweren Kämpfen von moskautreuen Truppen besetzt. Im Herbst gelang den Ukrainern im Zuge ihrer Gegenoffensive die Rückeroberung der Stadt. Allerdings verläuft die Front immer noch in unmittelbarer Nähe von Lyman. Derzeit trennen die Stadt nur etwas mehr als zehn Kilometer von den russischen Truppen. Sie ist daher von Artillerie und Raketenwerfern leicht zu erreichen.

Mit Blick auf den Nato-Gipfel im litauischen Vilnius dringt die Ukraine weiter auf eine eindeutige Zusage, dass sie in das Bündnis aufgenommen wird. "Auf dem Gipfel in Vilnius erwarten wir eine klare und deutliche Einladung und Wegweisung zum Nato-Beitritt", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn der Beitritt nicht von heute auf morgen passieren werde, erwarte man, dass die Nato keine Zweideutigkeit mehr zulasse.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Im Mai und Juni hatten Kämpfer des "Russischen Freiwilligenkorps" gemeinsam mit anderen paramilitärischen Bataillons Angriffe auf die russische Grenzregion Belgorod verübt. Ein Sprecher der "Legion Freiheit Russlands" sprach von weiteren geplanten Operationen.

Bild des Tages:

Wolodymyr Selenskyj steht mit den Verteidigern des Stahlwerks während ihres Fluges von der Türkei in die Ukraine zusammen. Foto: Uncredited, Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Wolodymyr Selenskyj brachte fünf an der Verteidigung des Stahlwerks Azovstal in Mariupol beteiligte hochrangige Offiziere selbst von seinem Besuch in der Türkei nach Lwiw zurück. Auf diesem vom Presseamt des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto stehen Innenminister Ihor Klymenko (links), die Verteidiger Oleh Khomenko, Denys Shleha, Denys Prokopenko, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (fünfter von links), der Verteidiger Serhii Volynskyi, der Leiter des Präsidialamtes Andriy Yermak und der stellvertretende Kommandeur des Asow-Regiments Svyatoslav Palamar zusammen. Die Männer waren nach der Eroberung von Azovstal in russische Gefangenschaft geraten, wurden dann aber an die Türkei ausgeliefert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Leserinnen und Leser aus dem Landkreis Günzburg haben Martin Schmitz zum Ehrenamtler des Monats gewählt. Neben zahlreichem weiterem Engagement fuhr der Leipheimer Feuerwehrkommandant unter anderem Hilfgüter an die ukrainische Grenze.

Martin Schmitz ist Ehrenamtler des Monats: "Jeder der kann, sollte helfen"

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.